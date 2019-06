Döhlen Schirmherr Bürgermeister Thorsten Schmidtke brauchte seinen schützenden Schirm zum Gemeindebläsertreffen 2019 auf dem Hof Hillen in Döhlen nicht aufzuspannen. Das Wetter passte am Samstagabend, und auch sonst gab es kein Ungemach, dem der Schirmherr hätte entgegentreten können.

Insofern stand der Abend unter dem Begriff „Feierlaune“. Dazu trug der Bürgermeister mit der Übernahme der Kostenpauschale je Teilnehmer aus der Gemeindekasse für Essen und Getränke bei. Dafür erntete er dann auch gleich ein geblasenes lautstarkes „Horrido“ als Dankesgruß, der in Jägerkreisen immer dann geblasen wird, wenn ein Kamerad geehrt wird.

Bläserkamerad ist der Bürgermeister (noch) nicht, aber er zeigte sich lernfähig. Als ihm Gastgeber Jürgen Hillen ein Jagdhorn in die Hand drückte und er zum Anschein mit in der Runde der gestanden Jagdhornbläser aus der Gemeinde kräftig ins Horn stieß, wurde aus den erst etwas gequälten Lauten fast ein „Horrido“….

Gut 40 aktive Bläser und Bläserinnen gebe in der Gemeinde, so Horst Hullmann. Davon stellten alleine die Jagdhornbläser Sager Heide 25 Aktive. Insgesamt 35 Mitglieder zählt dieser Zusammenschluss. „Früher waren die Signale vor allem bei Gesellschaftsjagden eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit über die Entfernung. Heute ersetzt das Handy die schnelle Verständigung. Deshalb konzentriert sich viel auf die Begrüßung durch uns Jagdhornbläser.“

Doch wie bei vielen traditionellen Vereinen ist der Nachwuchs spärlich, der die Reihen der Jagdhornbläser vom Altersdurchschnitt her gesehen auffrischt. „Ihr haltet die Kultur des Jagdhornblasens in der Gemeinde aufrecht. Kultur, die sich sehen und hören lassen kann“, erklärte Schmidtke.

Gleichzeitig lud er die Jagdhornbläser im kommenden Jahr zur Fahrt nach Polen in die Partnergemeinde Suprasśl ein. Auch dort sehe man die Jaghornbläserei als bedeutendes Kulturgut an. Mit Gegrilltem und Getränken wurde das Gemeindebläsertreffen bis in die späten Abendstunden gefeiert.