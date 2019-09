Dötlingen Die Holzskulpturen seien ja im Grunde genommen das Markenzeichen der Künstlerin Ellen Mäder-Gutz, erklärt Heike Wendeln. In der Galerie im Heuerhaus am Rittrumer Kirchweg in Dötlingen zeigt die Galeristin aber, dass Mäder-Gutz noch weitere Techniken beherrscht.

„Sie ist ausgebildete Bildhauerin“, erklärt Wendeln. „Mittlerweile arbeitet sie mit Holz – es ist leichter zu bearbeiten und zu transportieren.“ Die 65-jährige Mäder-Gutz greift zur Bearbeitung der Skulpturen zu Kettensäge und meist pastellfarbener Lasur. Die Figuren ähneln Blumen. Ebenso wie die weiteren Werke der Künstlerin, die in Freyenstein (Brandenburg) lebt sowie an der Universität Vechta arbeitet.

Blütenähnliche Abbildungen sind auf ihren Siebdrucken, Naturaquarellen und Scherenschnitten zu sehen. „Die Natur ist immer das Grundthema.“ Die Figuren und Abbildungen erinnern manchmal an Körper, „sie mag das Spiel mit der Weiblichkeit und zeigt es zum Teil sehr subtil“. Für die Keramikskulpturen nimmt die in Bergfelde geborene Künstlerin stets einen Tennisball als Grundform und verziert diese Figuren ebenfalls mit Blüten. Die gewebten Bilder lassen Landschaften in der freien Natur erahnen. Der sogenannte Transferdruck, bei dem sich verschiedene Bleistiftzeichnungen überlappen, zeigt mehrere Blüten-Abbildungen übereinander.

Dass sich Mäder-Gutz nicht auf eine Technik beschränkt, hänge damit zusammen, dass sie neue Herausforderungen suche. „Sie braucht es, um sich immer weiterzuentwickeln“, so Wendeln.

• Unter dem Titel „Natur verbunden“ wird die Ausstellung am kommenden Sonntag, 29. September, um 15 Uhr eröffnet. Die Künstlerin wird anwesend sein. Dr. Irmtraud Rippel-Manß aus Oldenburg spricht die einführenden Worte.