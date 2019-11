Dötlingen Bis Anfang Januar zeigt die Delmenhorster Künstlerin Frauke Eilts in der Müller-vom-Siel-Kate in Dötlingen Skulpturen aus Sandstein und Bilder, auf denen sie mit unterschiedlichen Drucktechniken ihre Vielseitigkeit als Künstlerin unter Beweis stellt. Unter dem Titel „Was mir am Herzen liegt!“ wird die Ausstellung am Sonntag, 24. November, um 11.30 Uhr in der Galerie der Dötlingen Stiftung am Rittrumer Kirchweg 1c eröffnet.

Eilts’ Bilder sind eine persönliche Auseinandersetzung mit Themen, die sie beschäftigen und bewegen oder aber verstören und aufregen. Auch die MeToo-Bewegung verarbeitete sie in einigen ihrer Werke. Als feministische Künstlerin will sie sich jedoch nicht abstempeln lassen: „Keine Schublade bitte!“ Die 74-Jährige möchte sich thematisch nicht in eine Ecke drängen lassen, betont sie. Nicht nur gesellschaftliche Themen wie die MeToo-Bewegung oder die Flüchtlingsthematik beschäftigen Eilts. „Wasser ist mein Element“, erzählt sie. Damit befasste sie sich ebenfalls in einer ihrer Bilderserien. Eine weitere Serie widmete sie Gärten und der Natur, aber auch Vögel sind ein wiederkehrendes Motiv in der Kunst der Delmenhorsterin.

Früher war Eilts Lehrerin. Als sie beschloss, im Kunstbereich ein zweites Studium zu absolvieren, traf sie auf den Maler und Bildhauer Norbert Marten, der sie an der Universität in Oldenburg unterrichtete. Seit dem Kunststudium ist Eilts vor allem von verschiedenen Drucktechniken angetan. Diese Art der Kunst sei besonders vielseitig, findet die 74-Jährige, da es immer wieder neue Techniken zum Ausprobieren gebe. „Außerdem ist jeder Druck ein Unikat“, fügt sie noch hinzu, und auch für Kunstliebhaber mit kleinem Geldbeutel erschwinglich.

Der Wildeshauser Musiker Thomas Schlegel begleitet die Vernissage am Sonntag mit Gitarre und Gesang. Bis Sonntag, 5. Januar 2020, sind die Bilder und Skulpturen der Künstlerin aus Delmenhorst in der Müller-vom-Siel-Kate in Dötlingen zu sehen.