Dötlingen „Es sind die bekannten Sachen: Es bleibt floral und bunt“, freut sich Julia Neulinger-Kahl im Kunsthaus Dötlingen, am Aktionstag der Dötlinger Gartenkultour – 23. Juni, 11 bis 18 Uhr – ihre Werke präsentieren zu dürfen. Sie und weitere Künstler öffnen in der Gemeinde an dem Tag Galerien und Ateliers. Im Kunsthaus ist jetzt das Programm vorgestellt worden.

Auf zwei „Highlights“ freut sich dabei Gartenkultour-Vorsitzender Olaf Schachtschneider: Auf dem Hof Schweers in Ostrittrum wird zeitgleich eine Landpartie mit Kunst und Kulinarischem organisiert. „Ein guter Zufall – das ergänzt die Gartenkultour ungemein.“ Des Weiteren werden Landwirte am Heideweg anzutreffen sein (aufgrund von Bauarbeiten erfolgt die Anfahrt über Busch). Verschiedene Pflanzen und Kulturen stellen die Landwirte dort vor: Besucher können mit ihnen ins Gespräch kommen.

Vom Parkplatz „Zur Loh“ in Dötlingen aus starten um 11 Uhr eine Radtour sowie die Führung „Künstlerkolonie Dötlingen“. Um 14 Uhr beginnt dort der Dorfspaziergang. Anmeldungen sind nicht erforderlich, das Geld wird vor Ort eingesammelt. Zusätzlich öffnen Privatgärten, Gärtnereien und Gastronomen ihre Türen. Der Kreis-Imkerverein wird mit einem Stand nahe der Müller-vom-Siel-Kate stehen. Weitere Infos, wer wo zu finden ist und welche Aktionen es noch gibt, sind zu finden unter