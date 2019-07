Dötlinger-Tour erst am 26. Juli

Dötlingen „Dötlinger entdecken Dötlingen“: Diese Radtour hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Veranstaltung des Bürger- und Heimatvereins Dötlingen entwickelt. Auch 2019 wird sie angeboten, aber aus organisatorischen Gründen später als gewohnt: Erst am Freitag, 26. Juli, wird die Entdeckungsreise im eigenen Dorf starten. Das teilte der Vorsitzende Eckehard Hautau jetzt mit. Um 17 Uhr geht es auf dem Parkplatz bei der Grundschule an der Karkbäk los.

Bisher war der Ausflug stets am ersten Freitag im Juli gewesen, was in diesem Sommer aber nicht möglich ist.