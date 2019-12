Dötlingen Dötlingen im Zeichen des dritten Advents: Mit dem „Kleinen Weihnachtsmarkt“ beim Landhotel und dem „Lebendigen Adventskalender“ auf dem Tabkenhof hat es am Sonntag zwei Anlaufstationen gegeben.

Dabei erwies sich der „Kleine Weihnachtsmarkt“ auf dem Parkplatz vor dem Landhotel in Dötlingen diesmal als noch kleiner als in den Vorjahren. Die frühere Budenstadt war so reduziert worden, dass der Bereich zum Rittrumer Kirchweg diesmal ohne Stände blieb. Dennoch fanden sich viele Gäste ein. In der Runde von Freunden, Bekannten und Nachbarn wurde die Einstimmung auf das Weihnachtsfest genossen. Mit Honigprodukten von Imker Alterbaum, Bratwurst von Friede und Glühwein an den Ständen brauchte niemand zu hungern oder zu dursten.

Höhepunkt war der Besuch des Weihnachtsmanns. Natürlich hatte er auch den Jutesack voller Überraschungen dabei. Die konnten die Kinder erhalten, wenn sie ein Gedicht oder Lied aufsagen konnten. Da die Kinder aber alle ganz brav übers Jahr gewesen waren, drückte der Mann in Rot ab und zu auch ein Auge zu, wenn es mit dem Gedicht oder Lieder nicht so klappte.

Für die Kleinsten war wieder die Rundfahrt mit dem Oldie-Traktor von Martin Volkmann ein Vergnügen. Die Rundtour durchs Dorf führte auch am Tabken-Hof vorbei, wo um 18 Uhr im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders die 15. Tür zum dritten Advent aufgestoßen wurde.

Die große geschmückte Tanne vor dem Tabken-Hof in Dötlingen wies mit heller LED-Beleuchtung gut 80 Gästen den Weg zum Lebendigen Adventskalender der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Gerda Tabken hatte dafür die große Diele geöffnet.

Mit Glühwein und Punsch konnten sich die Dötlinger Gäste beim Klönschnack die Zeit bis zum Glockenläuten durch Pastorin Susanne Schymanitz verkürzen. Sie hieß alle willkommen und leitete dann zu Gerda Tabken über, die mit einer Geschichte an den harten Winter 1946 erinnerte. Einen weiteren Beitrag steuerte Rita Samlaus bei. Bis gegen 21 Uhr blieben die letzten Besucherinnen und Besucher. Es war ein Adventskalenderabend, der allen gefiel.

Bis einschließlich 23. Dezember öffnet sich jeden Tag an einem anderen Ort in der Gemeinde Dötlingen ein weiteres Türchen.