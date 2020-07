Ferienaktion Mit „fritzi“: Ein Uhu als Überraschungsgast in Dötlingen

Dötlingen Wenn „Fritzi“ etwas oder jemanden sieht, den er nicht kennt, dann hört er auf zu atmen und erstarrt – er stellt sich damit tot. Bei der achtjährigen Jana aber fühlt sich der sibirische Uhu sichtlich wohl. „Du bist ein empathischer Mensch“, schätzt Uwe Tietz. Der Falkner aus Wildeshausen hat den tierischen Überraschungsgast an diesem Mittwochvormittag zur „Dötlinger Themenwoche“ mitgebracht.

Wegen Corona umplanen

Dass am Anfang der Sommerferien von der Evangelischen Jugend Dötlingen seit Jahren die zwei Themenwochen ausgerichtet werden, hat Tradition. Aufgrund der Corona-Krise mussten Jugenddiakon Jochen Wecker und sein Team jedoch umplanen: Je neun Kinder nehmen jeweils an einer, statt an zwei Themenwochen teil. Es wird gemalt, musiziert, es geht auf den Spielplatz, es wird zusammen gegessen und es werden Ausflüge unternommen – alles in diesem Jahr auf Abstand.

„Das Thema dieses Mal heißt ,Noah und die Tiere’“, erklärt Wecker, während Fritzi weiter ruhig auf Janas Arm sitzt – natürlich trägt die Achtjährige einen robusten Falknerhandschuh. Der Jugenddiakon hat zu dem Thema eine eigene Geschichte geschrieben, „durch Corona hatte ich ja Zeit“. Die Geschichte liest er den Kindern zwischendurch vor. Darin kommt auch ein Uhu vor – der den neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern überraschend einen Besuch abstattet.

Das heißt: Zwei Gruppen befinden sich in getrennten Räumen im Jugendhaus Dötlingen, um für ihre Themenwochen-Mappen zu malen und zu basteln, während die dritte Gruppe den einjährigen Vogel kennenlernt. „Fritzi ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Er ist ausgewachsen, aber noch nicht erwachsen.“ Letzteres dürfte in einem Jahr der Fall sein, erklärt Falkner Tietz.

„Es ist schon ein besonderes Erlebnis“, freut sich Wecker, der für ein paar Erinnerungsfotos das Handy zückt. „Ich habe heute viele leuchtende Kinderaugen gesehen.“ Und auch Jana gefällt’s mit Fritzi auf dem Arm. „Es war schön“, sagt sie – schwer werde das Tier dann aber doch.

Ein Teamer, drei Kinder

Jana und die weiteren Kinder tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Um genug Abstand zu wahren, betreut ein Teamer jeweils eine dreiköpfige Gruppe. „Es ist komfortabler für die Kinder“, berichtet Wecker. Schüchterne würden sich mehr trauen, etwas zu sagen. Mit Blick auf 2021 hofft das Organisationsteam aber, alle Teilnehmer wieder gemeinsam versammeln zu können.