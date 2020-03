Dötlingen Christiane Behrens bleibt weiterhin Vorsitzende des Gemischten Chors (GMC) Dötlingen. Obwohl neben den Vorstandswahlen für die kommenden zwei Jahre einiges auf der Tagesordnung stand, konnte die Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Dötlinger Hof schnell abgehandelt werden.

Trotz jeweils nur eines Kandidaten wurden die Wahlen geheim durchgeführt. Seit 2006 führt Behrens den Chor und erhielt 21 Ja-Stimmen. Mit 23 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung erhielt die Zweite Vorsitzende Doris Hansen erneut das Vertrauen, wie auch Kassenwartin Ute Schweers (23 Ja-Stimmen). Ebenso wurde Ute Rippe (21 Ja-Stimmen) als Schriftführerin erneut gewählt. Per Handabstimmung konnte Notenwartin Heide Mattner wiedergewählt werden. Ein Festausschuss bleibt vakant. „Wir alle sind der Festausschuss“, hieß es dazu vom Vorstand.

Weiterhin beschlossen die Sängerinnen und Sänger, dass die Beiträge konstant bleiben. Probeweise angenommen wurde ein Antrag von Hans-Hermann Schweers, die Anfangszeit des Probenabends, der montags stattfindet, von 19.15 Uhr auf 19.30 Uhr zu verlegen. Mit dem damaligen Dirigenten Aldo Brecke, der mit dem Zug anreiste, waren die Proben 15 Minuten vorverlegt worden. Bei einer Nein-Stimme nahmen die Mitglieder die neue beziehungsweise alte Anfangszeit 19.30 Uhr an – als Versuch bis zur Sommerpause. Ende der Probenabende soll je nach Bedarf um 21.30 Uhr beziehungsweise 21.45 Uhr sein.

Zuvor hatte die Vorsitzende einige Ehrungen vorgenommen. Seit 55 Jahren ist Waltraud Friede im Chor aktiv. Zwar keine offizielle Ehrung, aber mehr als erwähnenswert, wie Christiane Behrens meinte. Mit einer Urkunde wurde das 50-Jahre-Sängerjubiläum von Erika Köberl belohnt. 35 Jahre ist Karin Orth im Chor, 30 Jahre Ute Schweers und 25 Jahre Magdalene Langner. Auf 20 Jahre Mitgliedschaft kann die Vorsitzende zurückblicken. Doris Hansen ist inzwischen fünf Jahre Chormitglied.

In den Jahresberichten sowohl von Christiane Behrens als auch Dirigent Thorsten Neumann wurde der Fokus auf das Weihnachtskonzert des Gemischten Chors zusammen mit dem Harpstedter Chor in der Neerstedter Bühne am vierten Advent gerichtet. Das Konzert sei zwar nicht ausverkauft gewesen, aber finanziell kam der Chor bis auf 60 Euro fast mit einer Nullnummer aus dem Projekt heraus. Am zweiten Advent stand das Konzert der Dötlinger Chöre wieder an. Unter dem Motto „Wein und Chor“ feierte der Männergesangverein (MGV) Dötlingen den 130. Geburtstag. Auch hier war der GMC dabei. Neumann: „Wir können mit dem zufrieden sein, was wir bei unserem Konzert und den anderen Konzerten aufgeführt haben.“

Ein Großprojekt liegt in diesem und im nächsten Jahr nicht an. Dann aber in 2022: Es wird der 100. Geburtstag des Gemischten Chors gefeiert.