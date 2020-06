Glaube: Unter freiem Himmel gefeiert

Donnerschwee

Stadt Darf Dort Nicht Blitzen Ärger über zu schnelle Autofahrer an der Donnerschwee-Kaserne

Anwohner klagen über das hohe Tempo der Autofahrer an der Kaserne in Oldenburg. Die Stadt kann derzeit nur wenig unterstützen, sagt sie - und das liegt offenbar an den Verkehrszeichen.