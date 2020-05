Humor: Elise Plietsch sorgt für Ordnung im Dorf

Dötlingen Fast sieben Wochen war die markige und durchdringende Stimme von Elise Plietsch, gespielt von Dette Zingler, nicht im Dorf Dötlingen zu hören. Der Coronavirusalarm verschlug dem Dötlinger Original glatt die Sprache, und mit ihren 87 Jahren traute sich auch Elise nicht auf die Straße. Ohnehin waren alle Gästeführungen zwangsläufig abgesagt worden.

Am Sonntag aber hielt es auch sie nicht mehr in den eigenen vier Wänden aus. Sie fürchtete im Dorf um die geliebte Ordnung. Das riss sie zu mehr oder weniger ernst gemeinten Aktionen im Jargon einer Elise Plietsch hin. Schon bei der Parkplatzsuche an der Eiche und Kirche kam die alte Dame mit Einkaufstrolley in Fahrt. Es gab keinen einzigen freien Parkplatz mehr. Auswärtige hatten alles zugeparkt. Entsprechend groß war die Anzahl der Menschen, die sich im Dorf bewegte. Für Elise war klar, da muss eine ordnende Hand her.

Mit der Giftspritze, gut ausgewaschen und nun mit einer Essig-Lösung gefüllt, reinigte sie zunächst die Klinke der Eingangstür an der St.-Firminus-Kirche. „Das geht doch nicht. Da muss man doch vorsorgen“, entfuhr es ihr. Immerhin, das fand Beifall, auch wenn viele der Ortsfremden gar nicht wussten, wer die alte Dame ist. Erst ein kräftiges „Moin“ war der Türöffner für einen munteren Wortkontakt. Elise hatte schnell die Lacher auf ihrer Seite.

Von der Kirche zur Eiche: Dort waren direkt unter dem großen Ast der tausendjährigen Eiche kleine Bambusstäbe versehen mit Leuchtfarbe in den Boden gesteckt worden. Von wem? Keine Ahnung. „Das ist doch wohl die Höhe“, so die Dötlingerin. Sie nahm rotweißes Absperrband und zäunte das Karree kurzerhand ein. „Hier kann doch nicht jeder machen, was er will.“

Um die wieder beginnenden Touri-Ströme zu kanalisieren, hatte Elise noch einige Schilder parat. Am Tor zum Alten Friedhof am Dorfring hängte sie kurzerhand ein Schild mit der Aufschrift „Eingang“ auf. „Das muss man den Leuten doch sagen, die können sich doch viel zu nah begegnen. Hier rein und hinten wieder raus. Das ist sicherer“, meinte die rüstige Dame.

Zwischendurch präsentierte sie auch ein Konzept zur Verkehrsleitung im Dorf. „Von der Aschenstedter Straße und über den Heideweg rein ins Dorf und wieder raus über die Oehlmühle und Neerstedter Straße. Damit kriegen wir keinen Begegnungsverkehr und die Abstände wären gewahrt.“

Auf dem Kläner Hof schaute sie am Ende ihrer Tour vorbei – um zu sehen, ob die Abstände beim Kuchenkauf eingehalten werden.

Zugleich sinnierte sie über die Kanzlerin und die Regierung nach, die ihrer Meinung die Krise bislang gut gemanagt hätten. „Auf jeden Fall besser als der Mann mit der Meerschweinchen-Frisur aus den USA.“

Sehen Sie ein Video unter www.bit.ly/elise-plietsch