Dötlingen /Iserloy Kino an banalen Orten kann ja jeder. Das haben sich die Organisatoren des Scheunenkinos gedacht – und zeigen Filme an außergewöhnlichen Orten. So wie bei Michael Garms, der seine Scheune zu einem Kinosaal umbaut. Statt Traktoren finden sich dort am Mittwoch, 10. Juli, Kinosessel, Leinwand und Tonanlage. Es ist der Auftakt in die neue Saison der Sommerfilme. Auch in diesem Jahr gibt es wieder fünf ausgewählte Titel zu sehen. Das nötige technische Equipment kommt vom Mobilen Kino Niedersachsen. Alle Filme beginnen um 20.30 Uhr. Einlass ist immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Hier gibt es Tickets Vorbestellungen sind verbindlich möglich per Telefon unter Telefon 04433/91 91 00 oder beim Kartenvorverkauf im Pflanzenhof Schachtschneider in Aschenstedt. Wenn möglich, sollen reservierte Karten einen Tag vor den jeweiligen Veranstaltungen im Pflanzenhof abgeholt werden. Die Preise gibt es nur auf Nachfrage

„Die unterschiedlichen Filmtitel machen das Scheunenkino aus. Unsere Publikum ist geradezu süchtig danach“, sagt Mitinitiator Olaf Schachtschneider. Die Hälfte der Tickets sei bereits verkauft: „Wir freuen uns auch über neue Besucher. Wer sich rechtzeitig meldet, wird noch eine Karte bekommen.“ Kurios ist dabei, dass die Titel aufgrund der Verträge mit den Filmverleihern nicht vorher in der Zeitung verraten werden dürfen, auf den Plakaten und bei Nachfrage erfahren Interessierte aber, welche Filme gezeigt werden. Auch nach dem Preis kann man sich dann erkundigen.

Soviel sei aber vorher verraten: Am Mittwoch, 10. Juli, im Golfcafé Iserloy bei Michael Garms gibt es eine französische Komödie zu sehen, in der ein Dorf auf ungewöhnliche Weise Werbung für sich macht. „Beim Scheunenkino herrscht immer eine besondere Atmosphäre“, schätzt Garms. Weiter geht es am Mittwoch, 17. Juli, in der Diele „Geveshauser Blickfänge“ bei Gerd Battermann und Brigitte Becker mit einem isländischen Film, der auf humoristische Art und Weise politische Probleme unserer Zeit aufgreift, berichtet Battermann.

Eine deutsche Produktion wird am Mittwoch, 24. Juli, im Scheunenkino der Familie Petersen bei Krebs in Uhlhorn gezeigt. „Ich habe den Film selbst im Kino gesehen und wollte ihn unbedingt zeigen“, erzählt Ilse Petersen. Auf dem Hof Diek-Meyer in Dötlingen begeben sich die Zuschauer am Mittwoch, 31. Juli, auf ein außergewöhnliches Roadmovie. „Ich habe selten so viel gelacht wie bei diesem Film“, sagt Jutta Meyer. Den Abschluss macht am Mittwoch, 7. August, der Pflanzenhof Schachtschneider. „Eigentlich wollte ich den Film im Kino sehen, er lief aber nur eine Woche“, meint Olaf Schachtschneider. Diese deutsche Komödie würde jede Menge Unterhaltung bieten.