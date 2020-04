Jubiläum: Präsente warten auf Horst Wichmann vor der Tür

Dötlingen Zum 95. Geburtstag von Horst Wichmann in Dötlingen durfte nur die Familie dem Geburtstagskind am Samstag gratulieren. Wegen des Kontaktverbotes in Zeiten der Corona-Krise mussten die Gratulanten draußen vor der Tür bleiben. Eckehard Hautau, Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins Dötlingen, stellte in Namen des Vorstandes aber einen Geburtstagsgruß vor die Haustür Wichmanns.

Als Schulmeister, Mitglied in fast allen Dötlinger Vereinen und vor allem auch als Dorfchronist hat sich der 95-Jährige in der Gemeinde und über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Er verfasste Bücher wie „Zur Frühgeschichte der Gemeinde Dötlingen“, „Wie die Zeit vergeht“ und „Neues Dötlinger Dorfbuch“. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem Kunst- und Kulturpreis des Landkreises Oldenburg 2006/2007 ausgezeichnet. Von 1950 bis 1960 war der heute 95-Jährige Jugendwart beim TV Dötlingen, für dessen 75-jähriges Bestehen er auch die Festschrift erstellte.

Daneben leitete er lange Jahre den Gemischten Chor und auch den Männergesangverein.

Eine besondere Ehrung erfuhr Horst Wichmann, Gründungsmitglied des Bürger- und Heimatvereins, für seine langjährige Mitgliedschaft. Seit 12. März 1951 ist er im Verein aktiv. Seine Meinung ist gefragt – und sein Wissen um Dötlingen auch. Horst Wichmann kennt Land und Leute.

