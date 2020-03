Dötlingen Damit hatten Christian Bormann und die „Azaleen“ wohl nicht gerechnet: Zum Konzertnachmittag im Landhotel Dötlingen reichten die 140 gestellten Sitzgelegenheiten nicht aus. Auch nicht die gedruckten Eintrittskarten. An der Kasse wurden deshalb provisorische Billetes ausgegeben und rund 30 zusätzliche Stühle auf den Saal getragen.

Eine positive Überraschung für Bormann und Co. Allerdings gab es auch eine negative Überraschung: Christian Bormanns Stimme versagte. Kurz vor dem Konzert stellte sich ein Stück Heiserkeit ein. Alle eingenommenen Präparate ließen ihn zwar die Begrüßung vornehmen und auch das Dötlingen-Lied singen. Aber das angestrebte Ziel, mit „Herz auf der Zunge“ zusammen mit dem Pianisten Florian Ludewig aus Berlin einen anspruchsvollen Liederabend zu präsentieren, konnte der Dötlinger nicht erfüllen.

Deshalb redete er dann doch mehr als zu singen. Er versprach dem Publikum, am 21. Juni ein Ersatz-Konzert ebenfalls im Landhotel zu veranstalten. Alle Eintrittskarten behalten dafür ihre Gültigkeit. Wer wollte, konnte sich auch das Eintrittsgeld wieder auszahlen lassen.

Damit lag an dem Nachmittag der Hauptpart beim Damenchor Azaleen. Eine Gruppe, die sich aus dem „Kleinen Chörchen“ der evangelisch-lutherischen Gemeinde Dötlingen entwickelt hat, in dem Bormann auch aktiv ist. „Von Veronika der Lenz ist da“ bis hin zu „Schuld war nur der Bossa Nova“ oder „Marina, Marina“ boten die Damen in munterer, festlicher Runde ein breites Spektrum bekannter Melodien an. Zu hören waren Gunda Häger, Ilka Bohrmann-Blume, Martina Bartling, Ulrike Bruer, Steffi Stöver, Suse Büdeker und Heike Metzing. Ein Auftritt, der zu wahren Beifallsstürmen hinriss. Das Programm reichte etwa für eine halbe Stunde.

Für den Nachholtermin im Juni betonte Bormann: „Ich will auf jeden Fall probieren und beweisen, was meine Stimme hergibt.“ Gesungen werden dann Beiträge wie „O sole mio“ (1908), „Wenn die bunten Fahnen wehen“ (1932), „Das Landmädchen“ (1826) oder „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“ (1930). Dann wird auch Pianist Florian Ludewig wieder dabei sein.

Begleitend zum Konzert hat Bormanns Lebensgefährte Gerd Eggers eine Choreographie erstellt.