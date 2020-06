Konzert: Orgelmusik jetzt wieder analog

Dötlingen Die Corona-Krise macht erfinderisch: Das hat Organist Markus Häger in der Vergangenheit gezeigt. Weil er in der Dötlinger St.-Firminus-Kirche aufgrund des Virus Besucherinnen und Besucher nicht persönlich empfangen konnte, übertrug er im Mai die traditionelle „Offene Orgelmusik“ digital. Im Internet konnte des Publikum den Melodien, die er auf der Führer-Orgel gespielt hat, lauschen. Jetzt gibt es die Veranstaltung wieder analog: Beginn ist in der Kirche am Freitag, 26. Juni, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Da die Plätze in der St.-Firminus-Kirche begrenzt sind, ist allerdings zuvor eine Anmeldung bei Häger nötig bis Donnerstag, 25. Juni, um 12 Uhr unter Telefon 0 44 31/29 32. Zudem werden die Besucher gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Als „träumerisch, melancholisch und besinnlich“ kündigt der Musiker die „Offene Orgelmusik zum Sommer“ an. „Heiter soll es auch in diesen Zeiten sein. Zur hellsten Jahreszeit darf es nicht an passender Musik und angemessenen Texten fehlen.“ Eine Dreiviertelstunde spielt Häger Stücke unter anderem von Giacomo Puccini, Franz Schubert, Gerhard Schöne und Erich Kästner.

Die Veranstaltungsreihe „Offene Orgelmusik“ richtet Häger mehrmals im Jahr aus. Journalist Peter Kratzmann hat das Konzert im Mai aufgenommen, um das Video anschließend ins Internet zu stellen.