Dötlingen Die Reihe „Kultur pur“ gehört zu den Aushängeschildern der Dötlingen-Stiftung. Da ist es nur logisch, dass sich die Organisatoren zum 20-jährigen Bestehen der Stiftung auch für diese Reihe etwas Besonderes haben einfallen lassen. Am Freitag, 30. August, 19.30 Uhr, präsentieren sie auf der Diele des Tabkenhofes am Dorfring 8 mit dem „duo querhorn“ ein außergewöhnliches Konzert an einem außergewöhnlichen Ort. Chai Min Werner spielt auf dem drei Meter langen Alphorn und Johannes Hustedt auf verschiedenen Flöten. Das faszinierende Zusammenspiel ihrer Instrumente mache den Klang zu einem Erlebnis, heißt es in der Ankündigung des Konzertes „heiter bis windig“.

Karten zum Preis von 15 Euro € pro Person gibt es bei Thea Freiberg, Telefon 0 44 32/547, Gerti Essing, Telefon 0 44 33/339, oder per E-Mail: info@doetlingen-stiftung.de.

Das Repertoire von Chai Min Werner und Johannes Hustedt reicht von Klassikern wie Johann Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zur alpenländischen Musik und Werken zeitgenössischer Komponisten.

Die beiden Künstler gelten als gefragte Größen der Musikszene. Sie waren schon zu Gast bei vielen hochkarätigen Veranstaltungen, so den Kammerkonzerten der Baden-Badener Philharmonie und dem Kultursommer Nordhessen. Konzertreisen führten das Duo in die Schweiz, nach Großbritannien, Irland, Kanada, USA, Südamerika, Georgien und in den Mittelmeerraum.

Das Konzert gehört zum Programm der Festwoche zum 20-jährigen Bestehen der Stifttung.