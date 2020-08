Kultur: Leckerbissen auf dem Lerchenstieg

Dötlingen „Weile an dieser Quelle“: Trefflicher hätte das Eingangslied aus der Feder des schwedischen Dichters und Komponisten Carl Michael Bellmann (1740-1795), gesungen von Christian Bormann, kaum gewählt werden können. Zum Auftakt des „Sommerkonzertes auf dem Lerchenstieg“ auf dem Anwesen von Detlef Knechtel (98) und Partnerin Katharina Sommer mit malerischem Blick auf das Urstromtal der Hunte zog es 150 angemeldete Freunde von Kultur und Musik zu der Open-Air-Veranstaltung. Für die Dötlingen-Stiftung war es fast wie eine Befreiung von der Virus-Pandemie und für die Gastgeber ein schöner Abschluss unter viele Jahre am Lerchenstieg in Dötlingen.

Künstleraufgebot

„Heute lassen wir auf unsere Art und Weise die Lerche jubilieren“, rief Katharina Sommer den Gästen entgegen und weiter: „Sechs großartige Künstler aus Dötlingen werden sie heute unterhalten.“ Damit sprach die Gastgeberin auch gleich das Besondere dieses Konzertes an. Die international bekannte Sopranistin Katharina Konradi und Ehemann Roland Vieweg (Klavier) widmeten sich der Klassik (Franz Liszt, Claude Debussy und Alexander Nikolajewitsch Skrjabin). Sie sind neue Wahl-Dötlinger und auf vielen Bühnen zu Gast. Bestens bekannt im Dorf ist inzwischen Sänger und Schauspieler Christian Bormann.

Der Gastgeber: Detlef Knechtel BILD: Peter Kratzmann Der Gastgeber: Detlef Knechtel BILD: Peter Kratzmann Idee von Dötlinger Neu-Bürgern Für die Dötlingen-Stiftung betonte Gerti Essing in der Begrüßung: „In Viruszeiten ist ein Konzert Mangelware. Unser Kulturprogramm ist in diesem Jahr bis auf eine Veranstaltung ausgefallen. Umso mehr hat uns gefreut, hier dieses Konzert veranstalten zu dürfen. Das ist auch eine Ehre für uns als Stiftung.“ Die Idee dazu sei von Katharina Konradi und Roland Vieweg gekommen, die seit März in Dötlingen wohnen. Die Idee traf auf offene Ohren bei den Gastgebern Detlef Knechtel und Katharina Sommer. Ins Boot wurden schließlich auch die anderen Künstlerinnen und Künstler geholt. Die Nachfrage nach den Eintrittskarten für das einmalige Konzertereignis war im Vorfeld sehr groß gewesen - trotz der Bestimmungen zur Corona-Krise mit schriftlicher Anmeldung, Maskenpflicht sowie natürlich Abstand.

Mit Isabell Büdeker (Klavier) brachte eine begabte Pianistin neben einer Eigenkomposition Werke von Franz Liszt, Claude Debussy und Alexander Nikolajewitsch Skrjabin zu Gehör. Auch die ganz jungen Talente fehlten nicht. Mit Joyce Huntemann und Jule Helmkamp gaben ausgezeichnete Blockflötistinnen Kostproben mit Stücken der Komponisten Thomas Morley und Georg Philipp Telemann. Das war schon ein besonderer Rahmen. Welche andere Gemeinde kann ein derartiges Künstleraufgebot aus eigener Mitte zu einem derartigen Sommerkonzert zusammenführen?

Das Live-Erlebnis riss die Gäste zu Beifallskundgebungen und Kommentaren hin wie „Was war das für ein schöner Abend“. Angefangen vom Shuttle-Service mit Gemeindemobil und Bus der Meyer-Technik zum Lerchenstieg, Steh-Empfang, Fingerfood über den Abend und den zugeordneten Sitzplätzen bis hin zur Musik war alles nahezu perfekt.

Kurzer Guss

Nur das Wetter wollte nicht ganz so mitspielen. Eine Zeltüberdachung verhinderte Schlimmeres angesichts des kurzen Gusses. Es wurde spontan eine Pause eingelegt und Essen gereicht. Für Moderatorin Dette Zingler der Moment, die Zwangspause auf ihre bekannte Art zu überbrücken. Ihr markiges „Moin“ war nicht zu überhören, ebenso nicht ihre knackigen Kommentare. So hatte die Unterbrechung ihren eigenen Unterhaltungswert. Mit jeweils einer Zugabe beendeten die Künstler den überaus gelungenen Konzertabend.