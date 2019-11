Dötlingen Was die Dötlingerin Elke Nustedt 1995 zum ersten Mal mit 16 Ausstellern aus der Taufe hob, setzt Ruth Schöbel zusammen mit ihrem Mann seit 2006 fort. In diesem Jahre wurde Jubiläum gefeiert: 25 Jahre sind die Kunsthandwerkertage in Dötlingen mittlerweile alt. 20 Aussteller zeigten dazu am Wochenende im Landhotel gediegenes Kunsthandwerk.

Zur Jubiläums-Ausstellung setzte Schöbel auf Bewährtes, aber auch neue Aussteller. „17 der 20 Aussteller kommen immer wieder hier nach Dötlingen. Ihnen gefällt die Atmosphäre und das Drumherum. Auf diesen Stamm kann ich zählen“, schilderte sie.

Zu dieser Gruppe gehört auf jeden Fall auch Gerhard Belling. Er kennt noch Elke Nustedt, die ihn einst nach Dötlingen einlud. Seitdem kommt er Jahr für Jahr aus Emden angereist. Mit dabei hat er seine immer wieder neu mit Mustern geprägten Münzen. Zu den bekannten Gesichtern zählt aber auch Ingeborg Knaak. Papier-Wichtel, jetzt auch Wichtelhäuser und Kurzgeschichten sowie selbstgeschriebene Bücher, die in den letzten Jahren hinzukamen, lässt viele Kunsthandwerkmarkt-Besucher am Stand der Zetelerin verweilen.

„Für mich und meinen Mann war die Ausstellung zugleich auch immer ein Stück Kurzurlaub“, erzählt die Ausstellerin. Nun sei in diesem Jahr ihr Mann leider verstorben. „Deshalb stelle ich jetzt alleine meine Wichtel und die Bücher vor“, sagte Ingeborg Knaak. Am Freitag bezog sie ihr Hotelzimmer, baute am Sonnabend in Ruhe auf und am Sonntagabend ab. „Die Abreise ist dann am Montagmorgen. So haben wir das immer gemacht.“

Filzarbeiten hat dagegen Elke Meyer aus Norden mit zur Ausstellung gebracht. Ob die komplett aus Filz geformte Möwe, Leuchten mit Filzummantelung und Ornamenten oder die Futterstation für Meisenknödel mit wetterfestem Filzdach neben allerlei anderen Dingen; die Norderin beherrscht das Filzen. Gerne zeigte sie den Gästen, wie aus der Schafwolle die Handwerksarbeiten entstehen. Außerdem konnte man von ihr auch erfahren, dass Wolle lange nicht gleich Wolle ist. Von den Kunsthandwerkertagen erfuhr sie erst vor 14 Tagen auf einer Ausstellung im Wangerland. Gerne folgte sie der Einladung.

Eine „Ausstellung“ ganz anderer Art erwartete die Gäste gleich draußen vor dem Landhotel. In diesem Rahmen waren der sibirische Uhu, „Der Dicke Fritz“, und der ebenfalls aus einer Zucht in Sibirien stammende Steinadler „Alic“ von Uwe Tietz aus Wildeshausen zu sehen – wie immer ein Publikumsmagnet und Fotomotiv. Im Raum Wildeshausen-Dötlingen soll eine Falknerei entstehen. „Wir arbeiten daran, auch in Zusammenarbeit mit dem Jagdverband“, so Tietz. Ziel sei es, auch eine Jugend-Falknerei aufzubauen.