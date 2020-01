Dötlingen Bereits zum fünften Mal fand jetzt die Leseveranstaltung „Dötlingen liest und schnackt“ statt, zu der Maria Heumann in Zusammenarbeit mit der Dötlingen- Stiftung am Freitagabend in die Müller-vom Siel-Kate eingeladen hatte. Im Fokus dieses Abends stand der Roman „Luzies Erbe“ der Dötlinger Erfolgsautorin Helga Bürster. Rund 40 Literaturfreunde hatten sich in der Kate eingefunden. Damit waren nicht nur die Stühle knapp, sondern auch die Stellfläche.

„Wir haben uns eigens Gestühl geliehen. Deshalb bitten wir am Ende diesmal auch um eine kleine Spende, denn jeder Stuhl kostet zwei Euro Leihgebühr“, erklärte Maria Heumann in der Begrüßung. Für die Gäste kein Problem, ging es doch darum, sich in geselliger Runde auszutauschen und den Roman von Helga Bürster aus eigener Sicht zu beleuchten. Die Dötlinger Autorin war an diesem Abend natürlich ebenfalls zugegen. So ergab sich um das Buch und die Hintergründe ein spannender Diskussionsabend.

Im November hatte Helga Bürster in der Kate aus ihrem neuen Roman vorgelesen. Jetzt beantwortete sie Fragen und stellte Hintergründe vor. Inhaltlich geht es um Johannes Großmutter Luzie, die sich in den „Fremdarbeiter“ Jurek verliebt hat. Nach dem Tod der Oma will Johanne nach dem langen Schweigen in der Familie Frieden machen und das Getuschel der Dorfbewohner um eine Liebe, die nicht hätte sein dürfen, beenden.

In der sechsten Auflage der Reihe „Dötlingen liest und schnackt“ wird es am Freitag, 20. März, um 19 Uhr um das Buch „Das Kind, das nicht fragte“ von Hanns-Josef Ortheil gehen. Bis dahin sollten alle Teilnehmer das Werk gelesen haben.