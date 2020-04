Musik: „Pentasaurus“ möchte die Bühne rocken

Dötlingen /Neerstedt In Zeiten, in denen sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, verwundert die Nachricht nicht: Das Konzert der Band Pentasaurus, das Anfang April hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden. Zugunsten der Neerstedter Bühne wollte die Formation am Denkmalsweg 4 auftreten. „Wir haben uns sehr auf diesen Auftritt gefreut. Aber wir wollen auch unseren Beitrag zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus beitragen und verzichten auf diesen Auftritt“, teilte die Band bereits im Vorfeld mit. Wer aber steckt hinter „Pentasaurus“?

Fünf Musiker aus der Gemeinde Dötlingen schlossen sich zur Band zusammen: vier Ostrittrumer und ein Neerstedter.

Der zum Musikraum umgebaute Bauwagen von Hans-Dieter Posch in Ostrittrum war die Keimzelle der Band, erinnert sich Ralf Holtz. Im Februar 2019 haben sich Hans-Dieter (HaDee) Posch, Bass, und Holtz, Gitarre, dort zu einer kleinen Jam Session getroffen. Die Stilrichtung war gleich klar: Ein Mix aus Blues Rock und Country Songs tönte lautstark aus dem Bauwagen.

Beim Maibaumsetzen im gleichen Jahr haben sich Karin Scott (Gitarre, Gesang) und Mike Scott (Gitarre, Mandoline, Gesang) sowie HaDee am Lagerfeuer kennen gelernt. Sofort war klar: „Wir wollen zusammen Musik machen“, sagt die Band.

Ein paar Tage später bei Karin und Mike wurde es dann professioneller: Mike Scott ist mit der Gitarre im Arm in Kalifornien geboren. „Er hat die Musik in Bakersfield mit der Muttermilch aufgesogen“, beschreibt es Holtz. „Karin ist mit ihrer tollen Stimme und ihren Gitarren dabei. Beide spielen noch in zwei weiteren Bands.“

Was noch fehlte, war ein Schlagzeuger. „Der war gleich auf der Nachbarschaft mit Karl-Heinz von Döllen gefunden. Karl-Heinz hatte schon Anfang der 80er-Jahre die Schießbude in Rockbands bedient“, so Holtz. Die erste Probe der fünf Musiker folgte im Juli: Sie trafen sich bei Karin und Mike Scott – es habe auf Anhieb gepasst, schwärmt Holtz. Um Neerstedter Bühnen-Luft zu schnuppern, probten sie dort im Oktober: mit einer Mischung aus Spielfreude und Spaß, beschreibt es die Band. Es folgten weitere regionale Auftritte.

Wie die Bandmitglieder den eigenen Stil beschreiben würden? „Der rockige Sound ist stark vom ,Bakersfield Sound’ geprägt. Diese Mischung aus Rock, Rock’n’Roll, Rockabilly, Country und Blues geht sofort in die Beine.“

Auf den Bandnamen kam übrigens Mike Scott, berichtet Ralf Holtz amüsiert: Fünf Bandmitglieder, wie in einem Pentagramm, die alle über 50 beziehungsweise „alle etwas älter“ sind, also Saurier. Daraus entstand „Pentasaurus“. „Den gab es übrigens wirklich“, weiß Holtz. Wenn möglich, wollen die fünf „Saurier“ ihr Konzert zugunsten der Neerstedter Bühne zum Herbst hin, vor dem Start der Theatersaison, nachholen.