Dötlingen Wenn Elise Plietsch Besuch von der Presse erwartet, dann ist das 86-jährige Dötlinger Original vorbereitet: Vor dem roten Holzhaus, das sie ihr Zuhause nennt, umgeben von Laubbäumen, stellt die Dame zwei Holzstühle auf. Auf einen kleinen Tisch legt sie ein Geschirrtuch. „Dann wird es fein kommodig.“

Vermögend sei sie nicht, sagt Elise Plietsch, als sie sich setzt. Aber als alleinstehende 86-Jährige könne sie sich die Miete leisten. Die Dame schaut sich um. „Die Nachbarschaft ist nett.“ Und wenn es etwas zu sagen gebe, beispielsweise über verwachsene Hecken, dann sage sie es auch. „Heutzutage ist ja alles digitalisiert. Die Leute gucken nur auf ihre Smartphones – die kriegen das ja gar nicht mehr richtig mit, wenn eine Hecke mal geschnitten werden muss!“

Plietsch hat Recht und Ordnung im Dorf Dötlingen im Blick. „Ich bin hier die übergeordnete Instanz.“ Sie unterstütze wohl mal die Polizeiinspektion am Wochenende. „Ich habe da einen Minijob angenommen. Ist praktischer. Dann müssen die Kollegen nicht immer ganz von Delmenhorst hier herfahren“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Wenn sie nicht gerade Gästeführungen durchs Dorf anbietet oder auf runden Geburtstagen oder goldenen Hochzeiten auftritt, um Döntjes zu erzählen, ist sie mit ihrer Zündapp unterwegs. Um die wichtigsten Orte zu erreichen, reicht es für sie allemal. „Neulich war ich einkaufen. Habe einen Einkaufswagen vollgemacht.“ Nur mit dem Verstauen des Einkaufs haperte es. „Ich musste dreimal hin- und herfahren…“



Hinter Elise Plietsch steckt die 40 Jahre jüngere Dette Zingler. 2009 schloss die Dötlingerin ihre Ausbildung zur Gästeführerin ab – und beschloss, mit der Figur Elise Plietsch eine etwas andere Führung anzubieten. „Es sollte witzig sein, aber auch informativ und kurzweilig.“ Zingler erinnert sich an die erste Führung am Püttenhus. „Dette Zingler ist nicht da“, sagte Elise Plietsch, die kurzerhand einsprang. Die Vertretung kam gut an: 50 Touren leitete die rüstige Dame in der bunten Kittelschürze im Jahr 2011.