Dötlingen Noch dreimal werden die Schützinnen und Schützen in Dötlingen wach, dann ist Himmelfahrt. An diesem Feiertag, in 2019 am Donnerstag, 30. Mai, wird die Nachfolge von Schützenkönig Cord Wachtendorf mit dem Königsschießen geklärt.

Den Auftakt des Festes übernimmt seit einigen Jahren aber der Nachwuchs. Am Samstagabend hatten zunächst die Kinder und Jugendlichen des Dötlinger Schützenvereins ihre große Stunde. Feiern ließ sich Lisanne Renken als neue Jugendkönigin des Vereins. Sie hatte 29 Ringe geschossen. Genau so viele wie die Erste Adjutantin Madlene Renken, die aber eine Sperre auf den Königsthron hat. Zweite Adjutantin konnte Anna Leberecht mit 27 Ringen nach zweimaligem Umschießen werden.

Neue Kinderkönigin in Dötlingen ist Amelie Henning. Beim unvermeidlichen Messen der neuen Kindermajestät sprach Vorsitzender Ulf Syberberg von 132 Zentimetern Körpergröße. Im kommenden Jahr wird sich auf dem Stein zeigen, wie viel Amelie gewachsen ist. Ein alter Brauch, der sich in den Vereinsannalen Jahr für Jahr niederschlägt. Adjutantin von Amelie ist Jana Castens. Weitere Adjutantin Leni Lindemann. Den Vorjahreskönig Chris Schütte, er war in einem Jahr sieben Zentimeter gewachsen, nahm sich die neue Kindermajestät zum König.

Auch die Schützenfrauen traten am Samstag zum Königsschießen an. Aber wie stets bleibt der Name der neuen Königin geheim. Zusammen mit dem neuen König wird am Himmelfahrtstag die Nachfolgerin der scheidenden Majestätin Sandra Rühl-Richter bekanntgegeben, ebenso der neue Alterskönig.

Los geht es am Donnerstag, 30. Mai, mit dem Antreten der Dötlinger Vereine und der Gastvereine am Klosterkamp. Gemeinsam geht es zur Majestät Cord Wachtendorf. Nach dem Umtrunk ist der Aufbruch zum Festumzug durch das Dorf um 15.15 Uhr. Ab 16 Uhr starten in der Schießhalle die Wettkämpfe. Im Freien spielen das Blasorchester Ellenstedt und der Spielmannszug Huntlosen zum Platzkonzert. Für 20.30 Uhr ist die Proklamation der neuen Majestäten im Saal des Landhotels geplant. Daran schließt sich der Festball mit DJ Marcy an.