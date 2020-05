So Geht Es Dötlinger Galerien: Wie funktioniert Kunst in der Corona-Krise?

Dötlingen Was macht ein Künstlerdorf ohne Kunst? Diese Frage stellt sich seit Wochen in Dötlingen. Die Betreiber von Galerien müssen gerade sehr tapfer sein, denn auch in diesem Bereich hinterlässt die Corona-Krise tiefe Spuren.

Was passiert mit geplanten Ausstellungen?

„Mitte März, als wir schließen mussten, lief gerade eine Ausstellung. Ende April sollte bereits die nächste starten. Das ist schon richtig schade“, sagt dazu Heike Wendeln , die Geschäftsführerin der Galerie im Heuerhaus in Dötlingen. Die geplante Ausstellungseröffnung sei verschoben worden auf den 17. Mai, „dann jedoch ohne Vernissage, ohne Feier und auch ohne die gebürtigen Oldenburger Künstler, die jetzt gern aus Berlin angereist wären“, wie Wendeln erklärt. Zu sehen sein werden Werke von Monika Duhme , bekannt als Multimoni, und von Jens Heller . Danach, das betont Wendeln, sei die Galerie zu den gewohnten Öffnungszeiten begehbar – eben mit den üblichen Hygienevorschriften. „Es ist bei uns in der Regel nicht proppenvoll. Und wenn nur ein paar Menschen gleichzeitig da sind, bekommen wir das mit den Abstandsregeln sehr gut hin“, ist Wendeln zuversichtlich.

Sie will sich nicht unterkriegen lassen, ist guter Dinge, dass es trotzdem eine schöne Ausstellung werden wird, „auch wenn alles anders ist als sonst“. Arbeitslos sei sie derzeit beileibe nicht. Es gelte, viel zu organisieren und wieder umzuplanen, soweit eben möglich. „Der ganze Jahresplan wurde ja über den Haufen geschmissen. Alles ist in der Schwebe. Marketingmaßnahmen haben wir komplett zurückgefahren.“

Wie agiert die Dötlingen-Stiftung?

Gerti Essing spricht für die Dötlingen-Stiftung. Auch sie ist sehr traurig, dass all die Mühe für die geplanten Veranstaltungen nun umsonst war. „Im Juni hatten wir eine große Ausstellung mit Cuxhavener Künstlern in der Müller-vom-Siel-Kate vorgesehen, samt Lesungen und vielem mehr. Ich hoffe, dass die Beschränkungen bis dahin gelockert wurden und wir das trotzdem durchführen können“, berichtet Essing und fügt hinzu: „Schon jetzt wissen wir, dass das Weihnachtskonzert in der Kirche mit Lesung von Siegfried W. Kernen abgesagt wird. Wir werden da kein Risiko eingehen.“

Was ist mit der Gartenkultour?

Traurig ist Gerti Essing vor allem, dass die Dötlinger Gartenkultour nicht wie geplant ausgerichtet werden kann. Am vergangenen Freitag, 1. Mai, hätte es einen Aktionstag geben sollen. „Es ist schade, dass die Arbeit, die wir uns alle damit gemacht haben, jetzt nicht wirksam wird und so im Sande verläuft“, beschreibt Wendeln. Der Flyer für die Veranstaltungsreihe – normalerweise für zwei Jahre gültig – sei frisch aus dem Druck gekommen. „Wir überlegen, wie wir das kostentechnisch hinbekommen. Vielleicht nutzen wir ihn für drei Jahre.“

Wie geht es den Galeristinnen?

Beschweren möchte sich Heike Wendeln nicht. „Wir haben einen Garten, ich kann das herrliche Wetter genießen, Rad fahren. Ich möchte positiv bleiben und fühle mich privilegiert, so leben zu können.“

Da sie die Arbeit für die Dötlingen-Stiftung ehrenamtlich betreibt, entsteht Gerti Essing kein großer finanzieller Nachteil. „Aber mir tun all diejenigen unglaublich leid, die davon leben und die jetzt nicht wissen, wie sie über die Runden kommen“, äußert sie ihr Mitgefühl.

So geht es Julia Neulinger-Kahl vom Kunsthaus am Dötlinger Dorfring. Auch dieses muss bis auf weiteres geschlossen bleiben. Sie beschreibt ihre Lage als „existenzbedrohend“: „Es kommen keine Aufträge rein, somit wird auch kein Gewinn erzielt. Es ist dramatisch und eine sehr schwere Zeit für alle, die es betrifft.“

Wie könnte Unterstützung aussehen?

Eine sinnvolle Förderung für Galerien wäre die Absenkung der Mehrwertsteuer für Kunstverkäufe auf sieben Prozent: Das meint Heike Wendeln. Wenn es den Galerien allgemein schlecht geht, hat das natürlich Folgen für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für Assistenten, Fotografen, Texter, Grafiker, Aufbauhelfer und Kunstspediteure und viele mehr.

Heike Wendeln betont daher: „Daher ist die Botschaft ,Kunst zu kaufen, gerade jetzt’, ebenso wichtig.“ Denn so sei es möglich, weniger etablierte Künstler zu unterstützen. So könnten sich auch die Kommunen gerade jetzt entschließen, über die örtlichen Galerien Kunst anzukaufen, regt sie an.