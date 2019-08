Dötlingen „Wo die Weser einen Bogen macht“, „Lustig ist das Zigeunerleben“, „Wo die Nordseewellen“ – Karl-Hans Stolle weiß, welche Lieder gut ankommen. Und so hat der 78-Jährige die bekannten Stücke während des Sommerfestes am Mittwochnachmittag gespielt, das der Arbeitskreis „Gemeinsame Sache – Senioren in Dötlingen“ organisiert hatte.

Das Sommerfest, das einmal im Jahr ausgerichtet wird, begann mit einer Andacht im „Dötlinger Hof“ am Dorfring. „Das Thema war ,Vertrauen in Stürmen des Lebens’“, erzählte Pastorin Susanne Schymanitz.

Die Feier wurde mit Kaffee und Kuchen fortgesetzt – aufgrund des unbeständigen Wetters hatte man sich entschieden, das Fest nicht unter freiem Himmel bei der Kirche zu feiern. „Die Kuchen wurden von Mitgliedern des Seniorenarbeitskreises und Gemeindemitgliedern gebacken“, freute sich Schymanitz über die Unterstützung. Rund 80 Gäste waren anwesend, darunter Bewohner aus dem Wohn- und Ferienhaus Neerstedt – eine Resonanz, mit der sich die Organisatoren zufrieden zeigten. 15 Frauen und Männer hatten das Fest vorbereitet, informierte Schymanitz.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Ute Ziemann richtete Grußworte an die Senioren und berichtete, was zurzeit in der Gemeinde los ist. Anschließend folgte der unterhaltsame Teil: Vier Tanzgruppen des TV Dötlingen zeigten vor Publikum ihr Können. Gelegenheit zum Klönen, Schunkeln und Mitsingen bot sich danach, als Stolle zu seinem Akkordeon griff. Der 78-Jährige ist ebenfalls Mitglied im Arbeitskreis. Seit mittlerweile 15 Jahren begleite er die Feste am Akkordeon, erzählte er. Und während seine Melodien erklangen, klang das Fest bei einem Grillbuffet aus.