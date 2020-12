St.-Firminus-Kirche in Dötlingen: Viele Gottesdienste zwischen Heiligabend und Silvester

Dötlingen Angesichts steigender Zahlen hat sich der Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Dötlingen Gedanken über die anstehenden Gottesdienstangebote zu den Festtagen und darüber hinaus gemacht. Es soll zwischen Weihnachten und Silvester einige Angebote geben.

„Uns ist die Verantwortung bewusst, die wir haben, wenn wir zu Gottesdiensten einladen. Darum befolgen wir schon seit längerem strenge Regeln und achten sehr auf die Einhaltung von Abstand, Handhygiene, Mund-Nase-Bedeckung und Lüften. Wir haben schon seit Monaten auf Gemeindegesang verzichtet und werden das auch weiterhin so praktizieren, wie es nötig ist. Uns liegt die Gesundheit und das Wohl unserer Gemeindeglieder sehr am Herzen“, erklärt Pfarrerin Susanne Schymanitz.

Man wisse aber auch, dass offene Kirchen und die Gottesdienstgemeinschaft – mit den Zusagen von Hoffnung, Trost und Segen – vielen Menschen einen nötigen und wichtigen Zuspruch in diesen schweren Zeiten der Sorge um die eigene Gesundheit und das Wohl ihrer Lieben geben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

So wolle man gerne folgende Gottesdienste in der St.-Firminus-Kirche in Dötlingen anbieten.

• 24. Dezember

Der Heiligabend findet diesmal ohne Krippenspiele statt. Es gibt mehrere Termine: 14.30 und 16 Uhr (Familienchristvesper mit Pfarrerin Claudia Hurka-Pülsch), 17.30 und 19 Uhr (Christvesper mit Pfarrerin Schymanitz), 22 und 23 Uhr (Christmette mit Pfarrerin Schymanitz

• 25. Dezember

Am 1. Weihnachtstag beginnt der Gottesdienst mit Pfarrerin Hurka-Pülsch um 10 Uhr.

• 26. Dezember

Zum 2. Weihnachtstag lädt Markus Häger zu einer weihnachtlichen Orgel-Matinee ein. Beginn ist um 10 Uhr.

• 27. Dezember

Den ersten Sonntag nach dem Weihnachtsfest feiert Pfarrerin Hurka-Pülsch um 10 Uhr mit der Gemeinde. Eventuell soll es einen Krippenspiel-Film geben.

• 31. Dezember

Am letzten Tag des Jahres, an Silvester gibt es zwei Angebote. Um 16 Uhr und um 17.30 Uhr lädt Pfarrerin Schymanitz jeweils zum Jahresschluss-Gottesdienst ein.

• Die Regularien

Aufgrund der begrenzten Plätze und der Dokumentationspflicht ist eine Anmeldung zu jedem Gottesdienst unbedingt erforderlich. Die beiden Pastorinnen nehmen die Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail bis zum Vorabend des Gottesdienstes entgegen: Pfarrerin Hurka-Pülsch, Telefon 0 44 33/7 16 90 48, hurka-puelsch@web.de; Pfarrerin Schymanitz, Telefon 04433/ 313 schymanitz@gmx.de. Für den Gottesdienst am 26. Dezember nimmt Markus Häger, Telefon 04431/2932, die Anmeldungen entgegen.

„Wir bitten alle darum, schon bei ersten Anzeichen von Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben und andere zu schützen“, so Schymanitz, Es werden im Kirchturm auch „Gottesdienste zum Mitnehmen“ ausgelegt, Weihnachtsansprachen und Gebete, die jeder und jeder für sich zur persönlichen Andacht und/oder auch zum Verschenken mitnehmen kann. „Zusätzlich werden wir auch versuchen, das eine oder andere Angebot ins Internet zu stellen, das dann bei Youtube“ gefunden werden kann.“