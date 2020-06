Unterhaltung: Lesung im Freien und fulminante Konzerte

Dötlingen Nach vielen Erleichterungen und Wiedereröffnungen wegen der Corona-Pandemie sieht auch Schauspieler, Sänger und Künstler Christian Bormann aus Dötlingen wieder etwas Licht am Ende des Tunnels – und kündigt gleich zwei Veranstaltungen an.

Am Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, wird er auf dem Hof Schweers in Ostrittrum die szenische Lesung „Die schwarze Spinne“ als eine unheimliche Geschichte aus der alten Zeit von Jeremias Gotthelf vortragen. Inhaltlich geht es um den Pakt leibeigener Schweizer Bauern mit dem Teufel gegen die Herren und Peiniger. Zunächst habe die Veranstaltung in der Schwebe gestanden, inzwischen habe er aber die Genehmigung vom Landkreis erhalten. „70 Personen werden die Lesung im Freien besuchen dürfen“, sagt Bormann. „Ich freue mich, die Lesung unter freiem Himmel in Ostrittrum aufführen zu können. Vor allem nach den Erfahrungen des erfolgreichen Himmelfahrtsgottesdienst mit rund 50 Teilnehmern auf dem Hof Schweers“, erklärt Christian Bormann.

Für die etwa einstündige Veranstaltung wird um Reservierung per E-Mail unter chriborm@googlemail.com gebeten. Der Eintritt ist frei, aber über Spenden würde sich der Künstler freuen. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich alle Besucherinnen und Besucher mit Namen und Adresse sowie Telefonnummer eintragen.

Für das Konzert „Herz auf der Zunge“ kündigt der Künstler eine fulminante Premiere mit zwei Veranstaltungen am Samstag, 5. September, 19 Uhr, und Sonntag, 6. September, um 16 Uhr im Landhotel Dötlingen an. Bormann litt beim ersten Konzert unter Heiserkeit, deshalb versprach er eine Wiederholung. Während Anfang März der Chor „Die Azaleen“ für Unterhaltung sorgte, werden diesmal Bormann und Pianist Florian Ludewig beide Konzerte alleine bestreiten. Alle bereits verkauften Eintrittskarten behalten dafür die Gültigkeit. Restkarten sind an der Kasse erhältlich, teilt Bormann mit.