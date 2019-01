Dötlingen Im vergangenen Jahr hat er gemeinsam mit seiner Kollegin Andrea Bohrmann in Dötlingen eine szenisch-musikalische Lesung unter dem Titel „Der Mensch ist ein zähes Luder“ abgehalten. Auch in diesem Jahr tritt Christian Bormann in Begleitung auf. Diesmal im Rahmen der Dötlingen-Stiftung-Veranstaltungsreihe „Kultur pur“.

Das „lustvollschwarze“ Musiktheaterstück „Die fromme Helene oder Schwül war die Nacht“ bildet den Auftakt in 2019. Am Freitag, 18. Januar, tritt der Schauspieler und Musiker gemeinsam mit Elona Schneider um 19.30 Uhr im Dötlinger Heuerhaus-Café am Rittrumer Kirchweg auf.

Das Stück, inspiriert von Dichter Wilhelm Busch’ Geschichte „Die fromme Helene“, hat Bormann komponiert. Er schauspielert und singt dazu, während Schneider das „Wechselspiel der Gefühle“, wie es in der Ankündigung heißt, am Klavier begleitet. Die Veranstalterinnen versprechen eine „furiose Ein-Personen-Operette“. Im fliegenden Wechsel der Kostüme singt, spielt und parodiert Christian Bormann alle Männer und Frauen der Geschichte: die Onkel und Tanten, die Liebhaber, Freunde, Pfaffen und Ehemänner der Helene Nolte.

Der in der Gemeinde Dötlingen lebende Bormann hatte unter anderem am Maxim-Gorki-Theater, im Berliner Männerensemble und in TV-Produktionen mitgewirkt.• Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Heuerhaus-Café oder unter Telefon 0 44 33/96 95 91 (Heuerhaus-Café), Telefon 0 44 32/54 7 (Thea Freiberg), Telefon 0 44 33/33 9 (Gerti Essing) oder per E-Mail: info@doetlingen-stiftung.de.

Weitere Veranstaltungen von Kultur Pur Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr: Freitag, 29. März: Konzert, Duo Born mit „Mi tango querido – eine Liebeserklärung an den Tango“, im Heuerhaus-Café Freitag, 24. Mai: Kabarett-Programm, Uli Masuth, „Mein Leben als ICH“, im Heuerhaus-Café Freitag, 30. August: Konzert anlässlich der Festwoche des 20-jährigen Bestehens der Dötlingen-Stiftung mit Johannes Hustedt und Chai Min Werner, auf dem Tabkenhof Freitag, 25. Oktober: Konzert, Duo Lipstein, „Konzert für Cello und Klavier“, im Heuerhaus-Café F reitag, 20. Dezember: Weihnachtskonzert in der St.-Firminus-Kirche anlässlich des 20-jährigen Bestehens Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.doetlingen-stiftung.de