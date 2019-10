Dötlingen „Naturverbunden“ ist Ellen Mäder-Gutz durch ihre Kunst auf vielfältige Art und Weise. Das schilderte Dr. Irmtraud Rippel-Manß aus Oldenburg in ihrer Einführung in die neue Ausstellung unter gleichnamigen Titel in der „Galerie im Heuerhaus“. Schon vor zwölf Jahren war die Künstlerin, die in Freyenstein und Vechta lebt, Gast in Dötlingen gewesen. „Ein Ort mit Anziehungskraft und wunderschönen Ausstellungsräumen“, wie Ellen Mäder-Gutz feststellte.

„Der zentrale Bezugspunkt in den Arbeiten ist die Ausein­andersetzung mit der Natur. Organisches, Florales, insbesondere Blüten sind ihr Thema, aber auch die Entfremdung von Mensch und Natur“, stellte Rippel-Manß heraus. Das Besondere sei die Umsetzung der Themen durch die Künstlerin: „Ellen Mäder-Gutz nutzt unterschiedliche Techniken wie Grafik, Skulptur, Fotografie oder Textiles.“ Hölzerne Skulpturen, Drucke und Fotografien sowie textile Werke, die am Webrahmen entstehen, belegten dies.

„Mit der phantasievollen Umsetzung des natürlichen Kreislaufes von Blühen und Welken in einen bildnerischen Prozess greift die Künstlerin die Tradition der symbolischen Verknüpfung von Natur und Weiblichkeit auf“, hieß es. Echtes Handwerk mit Kettensäge und Blaumann steht zu Beginn der Skulpturen, die Mäder-Gutz aus einem Stück fertigt. Blütenknospen, Blätter, Stiele, Stämme haben in ihren Werken einen starken Ausdruck.

„Dazu verwendet sie unterschiedliche Hölzer. Das kann Walnuss oder Kirsche, aber auch Esskastanie und anderes Gehölz sein.“ Für die Künstlerin eine Frage des Zufalls: „Das Holz kommt zu mir und dann arbeite ich daran.“

Erst ganz am Ende eines Werkes wird klar und sichtbar, was die Künstlerin in die Arbeit an Ausdruck legen will. „Am Anfang ist da nur das Stück Holz und mehr noch nicht, im Schaffensprozess ergibt sich daraus erst das Kunstwerk“, so die Kunsttreibende. Die Maserungen im Holz bleiben erhalten

Zur Ausstellung gehören auch feine Graphitzeichnungen. Fast sind sie Abbilder einer botanischen Studie einzelner Blütenelemente. Daneben drücken die farbigen Siebdrucke eine ganz eigene Mystik aus. Verwendung finden auch Fotografien, die bis in den Makro-Bereich vergrößert werden und so einen besonderen Eindruck vermitteln. Daraus entstehen die hochinteressanten Druckgrafiken. In der Ausstellung sind auch zwei Zeichnungen und eine Textil-Serie, entstanden am Webrahmen, zu sehen.

Bis zum 17. November ist die ansprechende Ausstellung in der Galerie Dötlingen zu besichtigen: Mittwoch bis Freitag, 15.30 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag, 14 bis 18 Uhr.