Dünsen Was für ein Wetter und was für ein musikalisches Angebot! Sie haben die dritte Kulturnacht der Samtgemeinde Harpstedt in Dünsen zum Hit am Samstag bis in den Abend für Freunde der Chormusik und Musikgruppen sowie Orchester werden lassen.

Der Schirmherr, Bürgermeister Hartmut Post, zeigte sich bei der Begrüßung am Nachmittag höchst erfreut über die Zuschauerkulisse und das abwechslungsreiche Programm mit 14 Auftritten von 16 bis circa 22 Uhr. „Zu danken ist vor allem Steffen Akkermann, unter dessen Leitung wiederum eine solch gut besetzte Kulturnacht zustande kommen konnte. Und wir dürfen uns auch freuen, denn heute kommt die Samtgemeinde nach Dünsen.“ Der Dank galt aber auch den drei Vereinen der Mitgliedsgemeinde, Heimatverein, Schützen- und Sportverein.

In seiner Ansprache erinnerte Post an den Kauf der Zufluchtskirche in Dünsen im Jahr 2002. „Heute bin ich als Bürgermeister hier Hausherr und nicht der Pastor“, gab er lächelnd zu verstehen. Eine gute Entscheidung sei getroffen worden, denn seit dem Kauf durch die Gemeinde fanden und finden in der ehemaligen Kirche zunehmend immer mehr Veranstaltungen statt. Da reihte sich jetzt die dritte Kulturnacht bestens ein.

Alles war hergerichtet worden für dieses Ereignis. Getränke, Eis, Kaffeetafel und Grillstand sowie Sitzgelegenheiten boten den Rahmen. Sogar einen Shuttle-Service gab es. Wer am Sportplatz des SC Dünsen parkte, konnte mit dem Bus zur Zufluchtskirche gefahren werden. Bei der Hitze ein Angebot, das gerne angenommen wurde. Dazu ein Programm, „in dem jede Altersstufe bedacht wird“, wie Post meinte.

Zum Auftakt der dritten Kulturnacht in Dünsen waren die jüngsten Sängerinnen und Sänger gefragt. Die Kirchturmspatzen und Harmony’s eröffneten die Veranstaltungen, gefolgt von den Marienkäfern und dem Gospelchor, jeweils aus Colnrade.

Klaus Corleis blies die Trompete beim Auftritt des Posaunenchors Harpstedt und Colnrade auf dem Freigelände direkt vor dem Eingang. Im Kirchenraum bereitete sich die Gesangstruppe „Stimmenbar“ aus Colnrade vor. Im Nebenraum waren ab 17 Uhr im Anschluss die Landstreicher und Plattdeutsches zu hören.

Mit dabei waren ferner der Landfrauenchor, die Klosterbachtaler und der Kirchenchor Harpstedt. Mit jugendlichem Elan trat die Gruppe „Feelings“ vor das Publikum. Daneben fehlten auch nicht der Kirchenchor Harpstedt, das Jugendblasorchester Beckeln und die Harpstedter Prager. Mit dabei war auch der Gemischte Chor Harpstedt, der zugleich den Abschlussakkord unter die dritte Kulturnacht setzte. Auch für Steffen Akkermann noch einmal ein besonderer Moment, denn am Wochenende zuvor war er für seine 50-jährige Dirigententätigkeit geehrt worden. Einige der Gruppen, Chöre und Orchester zogen das Konzert unter freiem Himmel vor. Geplant waren die Auftritte eigentlich im Kirchenraum, doch da war es auch nicht unbedingt kühler als draußen.

Bis in den lauen Sommerabend hinein sorgte die Kulturnacht eindrucksvoll für das, was als Grundgedanke hinter der großen Aktion steht: Musik aus der Samtgemeinde vorzustellen, Vielfalt zu präsentieren und Menschen zusammenkommen zu lassen, denn Musik kennt keine Grenzen.