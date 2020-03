„never Too Late“ Tritt In Dünsen Auf: Rentnerband will in Zufluchtskirche einheizen

Dünsen Die Rentnerband „Never Too Late“ aus Bremen wird auf vielfachen Wunsch erneut die Zufluchtskirche in Dünsen zum Beben bringen. Bereits im letzten Jahr konnte die Band das Publikum während ihres Auftritts im Rahmen der Reihe „Kultur am Glockenturm“ mit zahlreichen Evergreens aus der Welt des Rock’n’Roll nachhaltig von sich überzeugen.

Das Besondere: Alle Bandmitglieder sind mindestens 65 Jahre alt. Dies ist Grundbedingung, um einen Platz unter den Rockern einnehmen zu können. Allerdings ist das lange noch kein Grund, einen Gang zurückzuschalten. Ganz im Gegenteil: Unter dem Motto „Rock’n’Roll will never die“ heizen sie dem Publikum unter anderem zu den besten Hits von Deep Purple, den Rolling Stones oder AC/DC ein, heißt es in der Ankündigung – und weiter: „Man merkt in jeder Sekunde, dass diese Musiker schlichtweg lieben, was sie tun. So streben sie nicht nach Profit, sondern spenden ihre komplette Gage an wohltätige Zwecke.“

Karten für dieses Highlight sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 16 Euro zu erhalten. An der Abendkasse kosten diese dann 18 Euro. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Für ausreichend Getränke ist ebenfalls gesorgt, verspricht der Veranstalter.