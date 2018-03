Ein ständig Lernender

Am kommenden Dienstag feiert Hans-Joachim Hespos seinen 80. Geburtstag. Viele große deutsche Tageszeitungen und auch der Hörfunk nehmen diesen Tag zum Anlass, um über sein Wirken zu berichten. Im Ganderkeseer Rathaus gibt es ihm zu Ehren das Konzert „Hespos überrasch(t)“. Hier werden vor allem Werke gespielt, die aus seiner Feder stammen.

Hans-Joachim Hespos ist ohne Übertreibung ein weltberühmter Komponist, der seit fast 30 Jahren in Ganderkesee wohnt, aber vielen Bürgern der Gemeinde kaum bekannt ist. Er komponierte über 250 Werke zum Beispiel für Solo, Kammermusik, Orchester, Chor, aber auch Bühnen- und Filmmusik. Die meisten davon waren und sind Auftragskompositionen aus dem In- und Ausland. In genau einer Woche wird eine seiner Kompositionen in London uraufgeführt. Durch die Musik hat Hans-Joachim Hespos fast die ganze Welt gesehen. Er besucht nicht nur die Aufführungen seiner Werke, sondern hält Vorträge, gibt Workshops und arbeitet mit Studenten.

Wie sagte der Komponist in unserem Gespräch: „Das habe ich noch deutlich in Erinnerung“ – und meinte damit seine Kindheit im und nach dem 2. Weltkrieg. Vor 80 Jahren ist Hans-Joachim Hespos am 13. März 1938 in Emden geboren. Zum Schutz vor Angriffen musste Mutter Hespos im Krieg mit ihren beiden Kindern in das Dorf Hohenstadt bei Nürnberg ziehen. 1944 ging es wieder zurück nach Emden, wo Hans-Joachim eingeschulte wurde.

Ganze Wochen verbrachte Familie Hespos in einem Bunker, denn Emden wurde gegen Kriegsende fast dem Erdboden gleich gemacht. Davon betroffen war auch die Wohnung der Familie. Sie kam bei Bauern in benachbarten Dörfern unter. „Wir fühlten uns in unserer Heimat wie Flüchtlinge“, erinnert sich Hans-Joachim Hespos. Noch heute hat er die Worte einer Bäuerin in den Ohren, als diese ihnen ihre Kammer zeigte: „Die Äpfel auf dem Schrank sind abgezählt.“

Als Kind spielte er mit Leidenschaft auf einer kleinen Blechgeige. Sein Vater spielte Geige in einer Tanzkapelle. Mit acht Jahren erhielt Hans-Joachim Hespos Geigenunterricht und hatte in der Oberschule einen engagierten Musiklehrer, der ihn und andere Talente sehr förderte. Im Schulorchester trat er mit zehn Jahren erstmals als Solist in einem öffentlichen Konzert auf. Da er lieber eigene Musik spielen wollte, begann er schon mit zwölf Jahren zu komponieren.

Sein Vater wollte aus ihm einen Techniker machen, die Musik sollte ein Hobby bleiben. „Zu meiner Zeit gab es keine Berufsberatung und irgendwie bin ich dann nach dem Abitur auf der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg gelandet“, erzählt Hans-Joachim Hespos. Er studierte auf Lehramt und nach sechs Semestern trat er in der Wesermarsch seine erste Stelle als Lehrer an. Sein Hauptfach war Musik, was er jedoch nie unterrichtete. Nach einem Jahr wurde er nach Zeven versetzt und nach weiteren fünf Jahren war Delmenhorst sein berufliches Umfeld. Hans-Joachim Hespos war mit Leib und Seele Lehrer, und zusammen mit drei Kollegen gründete er den Schulversuch „10. Klassen an Hauptschulen“. Hier konnten Schüler die mittlere Reife machen. Dieses erfolgreiche Projekt erlangte einen guten Ruf. „Nach acht Jahren wurde es dennoch von politischer Seite zerschlagen“, bedauert Hespos.

Er war nach dieser Entscheidung so wütend und enttäuscht, dass er seinen Beruf als Lehrer kündigte und damit auch seinen Beamtenstatus aufgab. Sein Hobby, das Komponieren, machte er nun zum Hauptberuf und bildete sich autodidaktisch bis heute weiter. „Ich bin ein ständig Lernender“, schmunzelt Hans-Joachim Hespos und meint damit nicht nur den Musikbereich, sondern alles, was heute dazugehört, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben.

Schon früh war Lesen, neben der Musik, seine große Leidenschaft. Und er musste dafür in den Ferien hart arbeiten, um sich die Bücher leisten zu können. Seine Partituren, aus denen die Musiker spielen, die er handschriftlich verfasst, sind kalligraphische Kunstwerke. Viele Preise konnte er gewinnen, und seine Oper ,,iOPAL’ wurde 2005 zur Oper des Jahres gewählt.

In der Fachwelt ist Hans-Joachim Hespos nicht ganz unumstritten. „Man bezeichnet mich auch als Außenseiter der Außenseiter.“ Ein großer Rückhalt für seine Aktivitäten ist seit 56 Jahren seine Ehefrau Erdmute, deren Vater Musiklehrer war. An seine beiden Kinder Thale (55) und Alderk (53) und auch an seine drei Enkel hat er die Liebe und Aufgeschlossenheit zur Musik weitergegeben.

