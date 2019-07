Elmeloh Der Mais hat in ökologischer Hinsicht nicht gerade das beste Image. Aber er sei besser als sein Ruf, findet Christine Petershagen: „Ein Maisfeld in der Größe eines Fußballfeldes bindet annähernd so viel CO2 wie acht bis 13 Pkw ausstoßen“, erklärt die Betreiberin des Maislabyrinths in Elmeloh. „Außerdem liefert es den Jahressauerstoffbedarf für 70 Menschen und aus dem Energieertrag von einem Hektar Mais lassen sich fünf Haushalte mit jeweils drei bis vier Personen ein Jahr lang mit Strom versorgen.“

Besucher können sich also nicht nur mit Vergnügen, sondern auch mit einem guten (ökologischen) Gewissen in den natürlichen Irrgarten an der Straße Auf dem Feldberg begeben, wenn dort am Freitag, 19. Juli, die Saison startet – zumal der ganze Freizeitspaß am Ende auch noch komplett „ökologisch abbaubar“ ist, wie Christine Petershagen betont. „Rette die Erde!!!“ hat sie daher als Motto für die Saison ausgegeben und das Labyrinth entsprechend zugeschnitten: Die Gänge stellen – von oben betrachtet – eine Weltkugel mit Längen- und Breitengraden dar, dazu wurden weitere Motive zum Klima- und Artenschutz in den Mais gemäht.

Viermal in der Woche geöffnet Geöffnet ist das Maislabyrinth in Elmeloh, Auf dem Feldberg 10, mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr, sonnabends von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Für Schulen, Kitas und sonstige Gruppen können Extra-Öffnungszeiten vereinbart werden. Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 4 Euro. Bei Gruppen ab 20 Personen gibt es 50 Cent Rabatt pro Person. Reservierungen für Veranstaltungen, Ausflüge oder Feiern im Maislabyrinth sind unter Telefon 04221/88 888 oder 0174 997 66 56 möglich.

Zwischen dem 19. Juli und dem 15. September stehen wieder etliche Sonderveranstaltungen auf dem Programm. Für die drei Gruselnächte am 27. Juli, 10. August und 24. August bleibt das Labyrinth bis 24 Uhr geöffnet, ebenso am 13. und 14. September zur Halloween-Party. Für Romantiker bietet Familie Petershagen zudem vom 9. bis 11. sowie vom 23. bis 25. August wieder „Candle-Light-Dinner“ im Mais an: Auf Strohballen – die auf Wunsch auch mit roten Rosen geschmückt werden – können Paare und Gruppen sich dann mitten im Labyrinth zum Pizza-Essen niederlassen.

Bereits am Sonntag 11. August von 11 bis 19 Uhr findet der NWZ-Familientag statt. Neben den anderen Spielgelegenheiten auf dem Vorplatz – Strohrutsche, Trampolin, Fußballfeld, Heuscheune und Körnerbad – wird dann noch eine Hüpfburg aufgebaut, und Gernot Ganter, der gefiederte Kolumnist der „Zeitung für Ganderkesee“ watschelt mit durchs Labyrinth. Weitere Veranstaltungen sind ein Geocaching-Event am Sonnabend, 31. August, ab 15 Uhr und der Laternenlauf mit Stockbrotbacken am Sonnabend, 7. September, ab 19 Uhr.

Im Labyrinth versteckt sind auch wieder die Stationen mit Quizfragen. Unter allen Teilnehmern verlost die Nordwest-Zeitung einen Rundflug über das Oldenburger Land.