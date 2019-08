Elmeloh Spielen und Abenteuer waren am Sonntag im Maislabyrinth Auf dem Feldberg in Elmeloh angesagt, denn es war NWZ-Familientag. Von mittags bis abends konnten Gäste die Irrwege im grünen Dickicht durchstreifen, um Antworten für das Fragespiel zum diesjährigen Thema „Rettet die Welt“ zu finden. Eine Heurutsche, Hüpfburg und andere Spielstationen luden zum Toben ein. Später wurde gemeinsam Stockbrot am Feuer geröstet.

Positive Rückmeldungen der Besucher

Der gefiederte Kolumnist Gernot Ganter, wurde kurzfristig von seinem Kollegen Fluse vom NWZ-Kinderclub vertreten, der jede Menge kleine Geschenke an die jüngeren Gäste verteilte und mit ihnen zwischendurch auch einen Streifzug durch das Labyrinth machte.

„Ich komme kaum noch hinterher“, sagte Besucher Peter Dierks, der mit seiner Tochter Ina im Mais unterwegs war, um das Ratespiel zu lösen. „Bevor wir nicht alles gelöst haben, wird mir glaube ich keine Pause genehmigt.“

Dass das Thema des Labyrinths und des Ratespiels in diesem Jahr allgemein sehr gut ankommt, bestätigte auch Inhaberin Christine Petershagen. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen von Besuchern“, sagte sie. Telefonjoker seien auch ausdrücklich erlaubt, wenn das Ausfüllen der Karten doch zu kniffelig werden sollte. „Wir haben dieses Jahr sehr schwierige Fragen dabei, aber ich finde sie auch sehr wichtig“, erklärte Petershagen.

Candle-Light-Dinner mit Pizza

Mit dem Verlauf der Saison ist sie zufrieden. „Am Anfang war es sehr heiß, deshalb sind wir froh, dass es überhaupt so gut klappt.“ Dass es zuletzt ein paar Mal geregnet habe, sei nicht so schlimm. „Wir machen hier ja Veranstaltungen für draußen“, sagte Petershagen. Als nächstes findet von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, jeweils abends ein Candle-Light-Dinner mit Pizza im Labyrinth statt. Mehr Infos online unter: