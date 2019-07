Falkenburg Noch existiert das neue Theaterstück der Märchengruppe Falkenburg nur auf dem Papier. Am Montag trafen sich die Laien-Darstellerinnen bei Gitti Stolle zur „Manuskriptausgabe“. Doch schon bald sollen die Figuren aus der Geschichte „Die Wunschmaschine“ zum Leben erweckt werden.

Anmeldung für Aufführungen möglich Die Termine für die Aufführungen im Schützenhaus am Alten Postweg 23 stehen bereits fest. Am Montag, 18. November, Dienstag, 19. November, und Freitag, 22. November, spielt die Märchengruppe Falkenburg jeweils um 10 Uhr für Kinder aus Kindergärten und Schulen. Die öffentliche Aufführung beginnt am Sonntag, 24. November, um 13.30 Uhr mit einem Kaffeetrinken. Anmeldungen bei Gitti Stolle unter Telefon 04222/82 15 und per Mail unter stolle-osterhoop@t-online.de. Für Kinder beträgt der Eintritt 3,50 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro.

„Die Manuskriptausgabe ist ein wichtiger Tag, um mit den Proben anzufangen“, sagt Nadja Klatte. In den Sommerferien lernen die Frauen ihre Rollen zunächst für sich allein. „Nach den Ferien geht es dann ohne Manuskript auf die Bühne.“ Die Märchengruppe hat sich für ein Stück entschieden, das in den 90ern schon einmal gespielt wurde. „Es wurde damals selber geschrieben. Wir haben es modernisiert“, sagt Heike Vette.

Eine offene Vorstellung

Die Handlung spielt in der Vorweihnachtszeit: Das Mädchen Johanna hilft dem Opa in der Werkstatt und entdeckt dort eine merkwürdige Maschine. Was die beiden mit dieser „Wunschmaschine“ erleben, will die Märchengruppe im Winter auf die Bühne bringen. Vom 18. bis 22. November sind drei Vorstellungen für Kindergarten- und Schulkinder geplant. Am Sonntag, 24. November, gibt es dann eine Aufführung, die für alle Besucher offen ist.

Seit vergangenem Jahr treten die Frauen im Schützenhaus in Falkenburg auf. Sie sind froh, dass sie die Räume der Schützen nutzen können: Die Gaststätte, in der sie früher spielten, besteht nicht mehr. Die Gruppe habe zwei Jahre lang pausiert, weil sie keinen Raum gefunden habe, berichtet Gitti Stolle.

Schützendamen backen

Im Schützenhaus kann die Märchengruppe nach den Herbstferien ihre Bühne aufstellen. Außerdem bereiten die Frauen aus dem Schützenverein am Tag der öffentlichen Vorstellung ein großes Kuchenbüfett vor, so dass die Besucher schon vor der Vorstellung zum Kaffeetrinken kommen können.

Die Märchengruppe Falkenburg hat klein angefangen: 1985 hätten sich einige Mütter zusammengetan und im Spielkreis „Rumpelstilzchen“ aufgeführt, sagt Gitti Stolle, die zwei Jahre später dazu kam. „Es gab damals kein Theater für kleine Kinder. Wir haben eine Lücke gefüllt.“

Treffpunkt fürs Dorf

Zur Märchengruppe gehören Frauen zwischen 25 und 62 Jahren. Für sie ist das Theaterspielen ein schönes Hobby. „Wir stehen gerne auf der Bühne“, meinen die Frauen übereinstimmend. Und das nicht nur für Kinder: Die Vorstellung am Sonntag sei eine Veranstaltung fürs Dorf, weil sich dort alle treffen würden.