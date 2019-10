Einer der großen Laternenumzüge findet jedes Jahr in Hude statt. Dort organisierte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch erneut das Spektakel. Mehrere hundert Teilnehmer waren dabei. Bevor es mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug Neuenkoop-Köterende durch die Straßen ging, hatten die Besucher die Möglichkeit, sich die Fahrzeuge anzuschauen. Gerade die Jüngsten nahmen gerne einmal in der Fahrerkabine eines Feuerwehrautos Platz, wie auf dem Bild die vierjährige Charlotte. Dominik (11) konnte den Kindern schon einiges zeigen. Er ist Mitglied der Gemeindejugendfeuerwehr, die in diesen Tagen auf ihr einjähriges Bestehen zurückblickt. Im Anschluss an den Umzug gab es Bratwurst, Waffeln und Getränke, um den stimmungsvollen Abend beim Feuerwehrhaus in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. Die Laternen können an diesem Freitag noch einmal zum Einsatz kommen. In Wüsting lädt die Werbegemeinschaft zum Umzug ein. Treffen ist ab 16.30 Uhr auf dem Schützenplatz am Wüstenlander Hof. Die Feuerwehr ist dabei, der Spielmannszug Neuenkoop-Köterende spielt. Es gibt Essen und Trinken sowie Überraschungen für die Kinder. BILDer (2):