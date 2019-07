Friesoythe /Wildeshausen Mit großen Bannern wirbt die Friesoyther Diskothek „Extra Musicpark“ schon am Ortseingang für das große Abschiedswochenende. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. August, heißt es „Goodbye“. Unter dem Motto „Wir feiern mit euch ein letztes Mal durch die Nacht“ laden die Betreiber zur großen Party ein.

Die Diskothek wird nach etwas mehr als einem Jahr wieder geschlossen. „Wir werden den Betrieb nach diesem Wochenende einstellen“, sagte Geschäftsführer Thorsten Bruns am Dienstag auf Nachfrage der NWZ. Wer aber aufmerksam die Ankündigung zum „Closing-Weekend“ auf der Homepage der Disco und in den sozialen Medien liest, entdeckt noch das kleine Wort „vorerst“ in der Ankündigung. „Wir sind momentan noch in Planungen, wie es weitergehen kann. Etwas konkretes kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen“, so Bruns weiter.

Im März 2018 feierte die Diskothek nach langer Ruhezeit mit einem neuen Betreiber Wiedereröffnung. Schon vor Mitternacht war der Andrang bei der Neueröffnung im März so groß, dass um 23.30 Uhr das erste Mal ein Einlassstopp erteilt werden musste. Schon damals kündigte der neue Pächter Thorsten Bruns, der die Diskothek zusammen mit Eigentümer-Sohn Pierre Olligesgeers betreibt, eine Renovierungspause im Sommer 2018 an – falls die Besucherzahlen passten. Doch diese Renovierung fand im vergangenen Jahr nicht statt. „Falls es doch zu einem Weiterbetrieb kommt, werden wir das Thema Renovierung wieder aufgreifen. Doch ich möchte zurzeit nicht spekulieren, da es hier natürlich um hohe Investitionen geht“, so Bruns weiter. In ein paar Wochen könne er mehr sagen.

Bruns ist im Disco-Geschäft kein Unbekannter. 19 Jahre lang hat er die Diskothek „Fun Factory“ in Wildeshausen betrieben, in der heute das „5 Element“ zu Hause ist. Ebenfalls war er Betreiber der dortigen Lokale „Franziskaner“ und „Brasserie“.