Ganderkesee Wenn Mozart „Geh aus mein Herz und suche Freud“ komponiert hätte: Diesem musikalischen Gedankenspiel aus der Feder von Gottfried Fischer dürfen die Zuhörer des nächsten 30-Minuten-Konzerts an der Arp-Schnitger-Orgel lauschen. Gestaltet wird es am Freitag, 2. August, 16 Uhr, von Yannick Bode aus Hannover in der Ganderkeseer St. Cyprian- und Corneliuskirche.

Neben den humoristischen Variationen über „Geh aus mein Herz und suche Freud“ bringt der Organist auch noch Bearbeitungen über das Pfingstlied „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ von Johann Sebastian Bach, Matthias Weckmann und Dietrich Buxtehude mit.

Yannick Bode studiert Kirchenmusik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover mit den Hauptfächern Orgelliteraturspiel (Dr. Roland Dopfer, ehemaliger Orgelprofessor der Hochschule für Künste in Bremen), Orgelimprovisation (Nico Miller), Chor- und Orchesterleitung sowie den Nebenfächern Klavier und Gesang. Meisterkurs besuchte er bei Harald Vogel, Margherita dalla Vecchia, Martin Böcker und anderen. Der Eintritt zum 30-Minuten-Konzert ist wie immer frei.