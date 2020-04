Abgesagte Feste Und Jahrmärkte: Ganderkeseer trotzen mit Berlinern der Corona-Krise

Ganderkesee Normalerweise sind die Mantaus in dieser Zeit des Jahres auf Festen und Jahrmärkten in ganz Niedersachsen unterwegs. Doch wegen des Coronavirus wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Marcel Mantau gibt trotzdem nicht auf. „Ich habe von Klein auf gelernt, mich der Situation anzupassen und das Beste daraus zu machen“, sagt der 35-jährige Schausteller.

Existenz ist bedroht

Da es zurzeit keine Feste gibt, arbeitet er zuhause. Jeden Sonntag öffnet er „Mantaus Schlemmerhütte“ am Handwerksweg in Ganderkesee und bietet frische Berliner an. Doch die Situation bedroht die Existenz der Schausteller-Familie. Marcel Mantaus Metier sind kleinere Märkte und Schützenfeste in der Region. Dort baut er Spielbuden für Pfeilwerfen und Losverkauf auf, während seine Frau Jermaine Schmalzkuchen anbietet.

Normalität nicht in Sicht

Auch Mantaus Mutter Heike Reitz lebt von ihrem Stand, an dem es gebrannte Mandeln und Süßigkeiten gibt. Die 55-Jährige glaubt nicht, dass Besucher bald wieder über Rummelplätze schlendern können. „Jetzt, wo das Oktoberfest gekippt ist, wird alles kippen“, meint sie. Sogar Weihnachtsmärkte könnten davon betroffen sein, befürchtet die Ganderkeseerin.

Die Schausteller bangen um ihre Existenz. „Für uns wird es eng. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und haben keine Rücklagen“, sagt Heike Reitz. Aber was sie haben, sind Ideen. Seit zwei Jahren verkauft Marcel Mantau an seinem Standort am Handwerksweg sonntags von 13 bis 17 Uhr frische Berliner. „Wir haben das Angebot so ausgebaut, dass wir zehn Sorten Berliner mit verschiedenen Füllungen anbieten können“, sagt er. Auch Victoria, Quarkbällchen und gefüllte Taschen gehören zum Angebot. Wer es lieber herzhaft mag, bekommt gleich nebenan Fischbrötchen bei Heike Reitz.

Das Angebot wurde in den vergangenen Wochen gut angenommen. Wegen der Einschränkungen waren viele Familien mit dem Fahrrad Richtung Bergedorf unterwegs. „Wir haben auch viele Stammkunden, die zu uns kommen und uns unterstützen wollen“, sagt Mantau. Dafür sei er sehr dankbar.

Berliner zum Mitnehmen

Der Verkauf von Berlinern und Fischbrötchen läuft unter den üblichen Auflagen. Marcel Mantau und Heike Reitz erklären ihren Kunden, dass es nicht erlaubt ist, direkt am Stand zu essen. Deshalb wird alles zum Mitnehmen verpackt. Auch die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Marcel Mantau möchte sein Angebot ausweiten. Er plant, an einigen Tagen Softeis zu verkaufen und sucht dafür einen Standort in Ganderkesee. Und Heike Reitz testet zurzeit, ob sie ihre Fischbrötchen vor einem Supermarkt verkaufen kann.

Ausbau geplant

Auch für die Zeit nach Corona gibt es bereits Pläne. Marcel Mantau will seinen Hofverkauf erweitern, damit Besucher dort auch Kaffeetrinken können. Außerdem würde er seine Berliner, für deren Herstellung er eine Backstube eingerichtet hat, gerne in anderen Orten im Raum Bremen und Oldenburg anbieten.

Der Vater von zwei Kindern kann der Corona-Krise aber auch etwas Positives abgewinnen – getreu seinem Motto, aus jeder Situation das Beste zu machen. Da es keine Märkte gebe, sei er am Wochenende nicht mehr unterwegs. „Man hat viel mehr Zeit mit der Familie.“