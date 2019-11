Ganderkesee Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Holzhütten, geschmücktem Tannenbaum und Karussell erwartete die Besucher vor dem Eingang der Katenkamp-Schule. Kinder und Eltern saßen um ein Feuer herum und backten Stockbrot. Und auch in der Schule kam vorweihnachtliche Stimmung auf: An zahlreichen Ständen gab es Waren, die Schüler und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen angefertigt hatten.

Teelichter, dekorative Holzarbeiten und Marmelade waren nur einige der Dinge, die angeboten wurden. Der zehnjährige Ole verkaufte Seife in Form von Lego-Männchen, die er und seine Mitschüler hergestellt hatten. Und die Mütter aus dem Förderverein hatten aus Baumscheiben und Kerzen Adventsgestecke an gefertigt.

Viele Besucher hofften auch darauf, dass das Glück ihnen ein Weihnachtsgeschenk beschert: Die Tombola, bei der es Spielzeug ebenso wie Küchengeräte zu gewinnen gab, war äußerst beliebt. Ilona Lusga-Gritz kommt jedes Jahr eigens aus Rotenburg an der Wümme, damit ihre Tochter beim „Winterzauber“ ihr Glück versuchen kann: „Die Tombola ist das Highlight für sie“, sagte die Mutter. Doch auch die Foto-Box, in der sich Familien und Freunde mit oder ohne Geweih auf dem Kopf ablichten lassen konnten, kam sehr gut an.

Gleich nebenan in der Delme-Werkstatt bot sich ein ähnlich vorweihnachtliches Bild. Im Innenhof gab es Buden, Live-Musik und ein gemütliches Lagerfeuer. Und auch dort erwarteten die Besucher Stände mit Adventsgestecken, bunten Vogelhäuschen und anderen schönen Dingen. „Wir kommen jedes Jahr“, sagte Jutta Lippka aus Hude. „Alles ist so liebevoll gemacht.“ Die Krippen und Holzarbeiten, die Michaela Pflug mit ihrem Team hergestellt hatte, waren am Nachmittag schon fast ausverkauft. Die Mitarbeiterin findet es schön, dass die Familien der Beschäftigten und andere Besucher beim „Winterzauber“ Gelegenheit haben, die Werkstatt und die Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe zu besuchen. „Man verliert Berührungsängste“, sagte sie.

Adventlich ging es auch in Stenum zu. Im großen Saal des Gasthauses Backenköhler hatten am Samstag und Sonntag Hobby-Künstler ihre Stände aufgebaut. Außer den „Klassikern“ wie Adventsgestecken und Laubsägearbeiten gab es auch Außergewöhnliches zu entdecken. Rudolf Tietze etwa hatte alte Tee- und Kaffeekannen mit LED-Leuchten zu dekorativen Lampen umgebaut.