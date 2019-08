Ganderkesee Prof. Thomas Albert, Intendant des Musikfests Bremen, beschreibt das, was am Sonntag, 1. September, in der Ganderkeseer St. Cyprian- und Corneliuskirche zu hören sein wird, als einzigartiges Ereignis, das nie wieder in dieser Form irgendwo auf der Welt reproduziert werden könne. „Das Programm ist maßgeschneidert – für diesen Tag, für diesen Ort, für diese Musiker und natürlich vor allem für diese Orgel!“

Von Neuenfelde bis Ganderkesee Zehn Konzerte im Nordwesten Deutschlands sowie in den Niederlanden umfasst das Arp-Schnitger-Festival, das seit 2010 jährlich ins Musikfest Bremen integriert ist und an den vor 300 Jahren verstorbenen Orgelbaumeister aus der Wesermarsch erinnern soll. Am Sonntag, 25. August, beginnt es in Hamburg-Neuenfelde und endet eine Woche später in Ganderkesee. Eintrittskarten sind für 28 Euro (ermäßigt 20 Euro) in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Gefördert wird das Konzert von der EWE und der Oldenburgischen Landesbank (OLB).

Dass die Ganderkeseer Kirche mit ihrem kostbaren In­strument auch beim zehnten Arp-Schnitger-Festival Schauplatz des Abschlusskonzerts ist, ist dem besonderen Zusammenspiel zu verdanken, das die 1699 erbaute und weitgehend im Original erhaltene Orgel mit dem Kirchenraum eingeht. Aber auch mit dem Stellenwert, den die Orgel hier einnimmt. „Die Kulturarbeit in Ganderkesee hat einen Lauf bekommen, der auch überregional wahrgenommen wird“, sagt Albert vor allem mit Blick auf das Engagement Thorsten Ahlrichs’.

Am 1. September überlässt der Kreiskantor „seine“ Orgel indes einem Kollegen: Edoardo Bellotti wird die Orgel in Solowerken und als Continuo-Instrument spielen. Zudem musizieren unter der Leitung von Wim Becu das Bläserensemble Oltremontano, das Arp-Schnitger-Ensemble und das Vokalensemble Cinquecento. Ihr Programm schlägt einen Bogen von 1619 bis zum Todesjahr Schnitgers genau 100 Jahre später.

„Es macht erlebbar, wie ausgehend von der venezianischen Praxis der Mehrchörigkeit in der deutschen Kirchenmusik jener Zeit die polyphone Tradition des protestantischen Chorals mit den neuesten Tendenzen der expressiven, affektreichen italienischen Manier verknüpft wurde“, erklärt Albert. Als Chor seien in diesem Zusammenhang auch die Instrumentalisten zu verstehen, die sowohl auf der Empore als auch im Kirchenraum positioniert würden.

Titelgebend für das „Dulcis Jesu“ überschriebene Konzert ist ein Werk Giovanni Gabrielis, das als „Sonata von voce“ für zwei Tenöre und begleitende Instrumente beginnt und sich in einer gewaltigen Steigerung auf eine 20-stimmige Besetzung ausweitet. Den Abschluss bildet Johann Sebastian Bachs Trauerkomposition über den Choral „O Jesu Christ, meins Lebens Licht“. Er wird in drei Versionen erklingen: zunächst mit Singstimmen und Bläsern, dann in einer Bearbeitung für die Orgel und schließlich in einem großen Tutti auf der Empore der Schnitger-Orgel.