Friedhofsgesetz verbietet Abdeckungen

Noch gilt für die drei Friedhöfe der ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee eine Satzung, die zur Abdeckung von Gräbern in § 19b, Abs. 2, den folgenden Wortlaut enthält: „. . . Wahlgrabstätten dürfen bis zu zwei Drittel mit Grabplatten bedeckt werden.“

In den Gestaltungsrichtlinien der Ganderkeseer Friedhofsverwaltung heißt es darüber hinaus: „Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe und ähnliches sind nicht zulässig. Das Belegen der Grabstätten mit Kies und Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer Bepflanzung ist nicht gestattet.“

Im Juni 2017 hat die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ein neues Friedhofsgesetz verabschiedet, an das die Ganderkeseer Satzung noch angepasst werden muss. In § 35, Abs. 3, heißt es: „Zur Umsetzung des Leitbildes eines blühenden Friedhofes sind Grababdeckungen aus durchgehenden, wasser- und sauerstoffundurchlässigen Materialien sowie das Belegen der Grabstätte mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer Bepflanzung unzulässig. (. . .)“