Ganderkesee Angehörige wünschen sich einen Ort, an dem sie ihrer Verstorbenen gedenken können – doch stundenlang Unkraut jäten und im Sommer alle paar Tage die Blumen gießen, das möchten sie auf dem Friedhof nicht: Seit Längerem schon gibt es einen Trend zu pflegearmen, wenn nicht gar pflegefreien Gräbern. Gleichzeitig werden immer mehr große Grabstellen nach der Ruhezeit aufgegeben.

Auch der Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee an der Urneburger Straße stellt da keine Ausnahme dar. Doch hier wird dem Trend mit kreativen Lösungen begegnet: So können hier nicht nur Urnengräber in Rasenflächen erworben werden, sondern auch Doppelurnengräber, die vergleichsweise wenig Pflegeaufwand bedeuten.

Seit August 2018 bietet die Friedhofsverwaltung diese Doppelgräber in Kooperation mit dem Delmenhorster Unternehmen Lange Grabmale an. Die knapp ein Meter mal 50 Zentimeter große Fläche wird entweder mit einem Herz oder einem Stern belegt und in den Stein werden die Namen der Verstorbenen eingearbeitet. Einzig die frei bleibende Fläche muss noch bepflanzt oder gepflegt werden. „Insbesondere die Gräber mit den Herzen sind sehr beliebt“, sagt Swenja Scherschanski von der Friedhofsverwaltung.

Für alle, die sich für ein Doppel-Urnengrab interessieren, sich aber weder mit Herz noch Stern anfreunden können, gibt es jetzt eine Alternative: das „Flussgrab“, wie es bei der Friedhofsverwaltung intern genannt wird. Hier ist das Grab seitlich mit zwei wellenförmigen Steinplatten belegt, die in Verbindung mit den Nachbargräbern eine Art „Flusslauf“ ergeben.

Mit den Themengräbern haben die Initiatoren vor eineinhalb Jahren Neuland beschritten: „Ich kenne keinen Friedhof, auf dem es das schon gibt“, sagt Ingo Hammer, Steinmetz von Lange Grabmale, über die Gestaltung der Doppel-Urnengräber. Aber der Erfolg zeige, dass das Experiment geglückt sei.

Das sieht auch Swenja Scherschanski so. Sie erhalte regelmäßig Anfragen von Menschen, denen daran gelegen sei, wenig Mühe in die Grabpflege zu investieren, die aber auch nicht „gar nichts machen“ wollten.

510 Euro kostet ein Doppel-Urnengrab in Ganderkesee für 30 Jahre. Hinzu kommen für die Einfassung, die Platten und die erste Schrift 1500 Euro. Die Schrift werde, anders als bei der ersten Generation der Doppelgräber, mit Metallbuchstaben aufgesetzt – nicht eingearbeitet, so Swenja Scherschanski. Das habe praktische Gründe. „Da die Platten flach liegen, würde sich in einer eingearbeiteten Schrift Schmutz sammeln.“ Ein Vorteil: „Wenige Tage nach der Beisetzung ist die Schrift fertig.“

Mit der vierten Anlage von Doppel-Urnengräbern stehen auf dem Friedhof an der Urneburger Straße inzwischen ein gutes Dutzend unterschiedliche Grabarten zur Verfügung. Diese werden sich zunehmend mischen: Dort, wo Gräber abgegeben werden, entstehen teils neue und ganz andere. Das hat zur Folge, dass die Urnengräber nicht in einem separaten Bereich des 34 000 Quadratmeter großen Friedhofs liegen, sondern inmitten von Gräbern aller Art. Auch Reihengräber, die Platz für eine Urne bieten, sollen künftig „mittendrin“ entstehen.

Und es kann gut sein, dass auch noch andere Grabarten hinzukommen. „Wir haben immer mehr freie Grabstellen und müssen uns laufend etwas Neues einfallen lassen“, sagt Swenja Scherschanski.