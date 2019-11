Ganderkesee „Es ist gut zusammengewachsen“, sagt Kreiskantor Thorsten Ahlrichs über sein neues Chorprojekt, das jetzt auch einen Namen hat: „Arte Vokale“ heißt das aus 28 versierten Sängerinnen und Sängern bestehende Ensemble, das im März dieses Jahres die Proben aufgenommen hat und jetzt sein Gründungskonzert gibt.

Am Sonntag, 17. November, 18 Uhr, ist der Chor in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius zu hören. Bereits einen Tag vorher, am Samstag, 16. November, 19 Uhr, ist „Arte Vokale“ mit dem gleichen Programm in St. Stephanus in Fedderwarden zu Gast. Der Eintritt ist frei.

Das Programm des ersten Konzertes steht unter dem Titel „Lingua Latina“ und umfasst Werke des A-capella-Chorrepertoires aus dem Frühbarock, der Romantik und der Moderne. Allen Werken gemein ist die lateinische Sprache. „In dem Programm sind zwei der absoluten Meilensteine der Chorliteratur, die beiden Motetten ‚Christus factus est‘ und ‚Os justi‘ von Anton Bruckner, zu hören“, kündigt Ahlrichs an.

Zusätzlich werde der Chor Werke aus dem umfassenden neuen Repertoire der skandinavischen und baltischen Länder darbieten: Stücke des Norwegers Ola Gjeilo und von Urmas Sisask. „Diese Komponisten schaffen es, den Chören wunderbare Klangfarben zu entlocken und die Zuhörer vom ersten Moment an gefangen zu nehmen“, sagt der Chorleiter über die zeitgenössischen Kompositionen.

Komplettiert wird das Programm durch Natalia Gvozdkova, die Orgelwerke von Dietrich Buxtehude und Johann Ulrich Steigleder spielt.

Für die Mitarbeit im neuen Chor hatten sich im Frühjahr weitaus mehr Interessierte beworben, als es Plätze zu besetzen gab. „Wir haben eine gute Besetzung gefunden“, stellt Ahlrichs fest. Bei mehreren Sängern handele es sich um ausgebildete Musiker. Alle seien hochmotiviert. Im kommenden Jahr wird der Chor zwei Konzerte mit Orchester und Solisten aufführen. In Planung sind zudem weitere Auftritte im Kirchenkreis und darüber hinaus. 2021 soll es die erste Chorreise geben.

Während die Frauenstimmen komplett sind, könnten Tenor und Bass noch qualifizierte Verstärkung gebrauchen. Die Proben finden 14-tägig mittwochs statt. Interessierte erreichen den Chorleiter per Mail an thorsten.ahlrichs@kirche-oldenburg.de.