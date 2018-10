Ganderkesee Gleich an zwei Tagen – Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober – findet auf dem Hof Kunst in Schlutter ein Basar mit Kunsthandwerk und Selbstgemachtem statt. Los geht es an beiden Tagen an der Wildeshauser Landstraße 9 um 11 Uhr, Ende ist jeweils um 18 Uhr.

Aber nicht nur Freunde des Kunsthandwerkes sollten am Wochenende die eigenen vier Wände verlassen. Für Liebhaber der Chormusik bietet sich zum Beispiel folgender Termin an: Am Samstag singen ab 19.30 Uhr der Chor „Tonika“ und der Gospelchor „Together in Unity“ in der Auferstehungskirche, Friedensweg 17 in Bookholzberg. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings um Spenden gebeten, die unter anderem für die Orgelreinigung verwendet werden.

Frühaufsteher können den morgendlichen Hasbruch am Sonntag zusammen mit Gästeführerin Annette Dick erleben. Der „Spaziergang durch den bunten Hasbruch“ startet um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Revierförsterei, Am Forsthaus 4 in Vielstedt. Pro Teilnehmer wird ein Beitrag von 4 Euro erhoben, Kinder unter 16 Jahren können kostenlos mitlaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Musikalisch wird der Sonntag dann nachmittags. Zunächst findet ab 15 Uhr in der Mensa des Schulzentrums Ganderkesee, Am Steinacker, das Kindermusikfestival statt. Zu Gast sind die Groove-Poeten „RatzFatz“ aus Tirol, die Harfenistin Maria Todtenhaupt und Deutschlands lustigste Rockmusikband für Kinder, die „Blindfische“ aus Oldenburg. Das Konzert ist für Familien mit Kindern ab fünf Jahren konzipiert. Karten gibt es noch für 7 Euro an der Tageskasse.

Frei ist der Eintritt beim Oktoberfest-Singen des TSV Ganderkesee. Diese traditionsreiche Veranstaltung findet am Sonntag im Vereinsheim, Immerweg 60 in Ganderkesee, statt. Los geht es um 17 Uhr, auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Gäste in passender Tracht sind gerne gesehen, zudem wird es einen Überraschungsgast geben.