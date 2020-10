Benefiz-Aktion in Delmenhorst und Ganderkesee: Erzählerin kommt zur Märchenstunde ins Wohnzimmer

Ganderkesee /Delmenhorst Kulturgenuss im kleinen Kreis und mit der Möglichkeit, Abstand zu halten, bietet die Delmenhorster Märchenerzählerin Lore Giesen-Wiche im Rahmen einer Benefiz-Aktion für die lokale Arbeitsgruppe des Kinderhilfswerks „terre des hommes“ (tdh): „Märchen in vertrautem Kreis“ ist sie überschrieben. Gegen einen kleinen Obolus kommt Lore Giesen-Wiche zu Interessierten nach Hause, um dort im Wohnzimmer – oder bei gutem Wetter im Garten – einem kleinen Zuhörerkreis Märchen für Erwachsene zu erzählen.

Lore Giesen-Wiche ist geprüfte Märchenerzählerin und selbst Mitglied der „terre des hommes“-Gruppe Delmenhorst-Ganderkesee. Mit ihrem Angebot möchte sie Familien oder Freunden sowohl eine Alternative zu Feiern im großen Rahmen bieten als auch einfach nur eine Gelegenheit, sich in Muße zu entspannen und den Märchen zu lauschen.

„Mir ist es wichtig, die Menschen eine gesellige, zauberhafte und rundum schöne Märchenstunde erleben zu lassen“, sagt Lore Giesen-Wiche. „Ich habe ein großes Repertoire von Märchen aus aller Welt, das spannende, humorvolle und berührende Geschichten enthält und die Kultur der jeweiligen Länder abbildet.“ Auch Märchen, die zum Nachdenken anregen, kennt sie. „Das Programm stelle ich für jede Märchenstunde – gern auch nach den Wünschen meiner Gastgeber – extra zusammen.“ Geeignet sei das Programm vor allem für Erwachsene, könne nach Absprache aber auch Kinder einbeziehen.

Die Märchenerzählerin hofft auf eine breite Nachfrage. Mit den Einnahmen aus der Aktion möchte sie die Arbeit der „terre des hommes“-Gruppe unterstützen, der durch die vielen Veranstaltungsabsagen der vergangenen Monate viele Einnahmen entgangen sind. „Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der unsere Projektpartner aufgrund der Corona-Situation in vielen Ländern der Erde besonders viel Unterstützung brauchen“, so Lore Giesen-Wiche. Sie ihren Teil dazu beitragen, ihnen die Weiterführung ihrer wichtigen Arbeit zu ermöglichen.• Gastgeber, die sich für einen Auftritt von Lore Giesen-Wiche interessieren, werden gebeten, sich unter Telefon 04221/5 20 86 oder per Mail (delmenhorst-ganderkesee@tdh-ag.de) an Regina Hewer von der tdh-Gruppe zu wenden.