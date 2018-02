Ganderkesee /Delmenhorst Lang anhaltenden Applaus gab es am Mittwochabend im Kleinen Haus in Delmenhorst für die jungen Talente des Schulchors „Ohrwurm“ der Grundschule Dürerstraße. In Kostümen im Stil der 70er-Jahre traten sie bei der Show „ABBA – The Tribute Concert“ auf.

Gemeinsam mit der Coverband sangen die Schüler das Lied „I have a dream“. Das Ensemble der ABBA-Show tourt noch bis Mitte März durch Deutschland. In jeder Stadt suchen die Sänger einen neuen Kinderchor, der sie bei diesem ABBA-Hit unterstützt.

Den Schülern der Grundschule Dürerstraße steht bald schon der nächste große Auftritt bevor. Gemeinsam mit 6000 anderen Kindern treten 74 Schüler aus den dritten und vierten Klassen am 23. Juni in der Barclaycard-Arena in Hamburg beim Konzert-Projekt „6K United“ (übersetzt: 6000 vereint) auf.