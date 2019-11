Ganderkesee Hat der klassische Sonntagsgottesdienst ausgedient? Die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) hat in einer aktuellen Studie zum Kirchgang den Fortbestand des traditionellen Sonntagsgottesdienstes als ein für alle gültiger Hauptgottesdienst infrage gestellt und den Gemeinden dazu geraten, über andere Formate nachzudenken. Kurz vor Beginn des neuen Kirchenjahres hat die NWZ bei Geistlichen vor Ort über diesen Bedeutungswandel und neue Ideen nachgefragt.

In der Kirchengemeinde Ganderkesee sind nach Stand vom 22. November derzeit 12 744 Menschen Mitglieder der Evangelisch-lutherischen Kirche.

„Der Sonntag ist der Tag, an dem Gottesdienst gefeiert werden soll, 10 Uhr ist die traditionelle Zeit dazu“, stellt Pastorin Uta Brahms von der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Ganderkesee fest. Die Geistliche betont aber auch, dass der reguläre Sonntagsgottesdienst generell bei Ganderkeseer Kirchenmitgliedern an Stellenwert verloren habe – auch bei Familien. Darum wende sich die Kirche dreimal im Jahr mit zielgruppenspezifischen Familiengottesdiensten an diese Gläubigen.

Womit das Kirchenjahr beginnt Mit dem 1. Advent beginnt das neue Kirchenjahr sowohl nach katholischer wie evangelischer Tradition. Advent, das heißt Ankunft. Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu in dieser Welt. Für das Smartphone gibt es das ganze evangelische Kirchenjahr als kostenlose App „Kirchenjahr evangelisch“ im App Store, Play Store und zusätzlich auch als APK-Datei zur Installation ohne Play Store. Den Verlauf des Kirchenjahrs stellt die Webseite der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche Deutschlands und der Ev.-Luth. Kirche in Bayern dar: www.kirchenjahr-evangelisch.de

Auch für Hannes Koch, Pastor der Auferstehungskirche in Bookholzberg, hat der Sonntagsgottesdienst noch eine Zukunft. Allerdings: „Wir müssen uns anpassen, die Gläubigen dort abholen, wo sie sind“, sagt Koch.

Denn, das besagt die Studie, die ausschlaggebenden Motive, die für, aber auch gegen den Kirchgang sprechen, hängen mit der eigenen Religiosität und der Gottesdienstgestaltung zusammen. So sei inzwischen die persönliche Ansprache immer wichtiger, bestätigt Koch: „Man darf sich in der Kirche auch wohlfühlen. Dieser Gott hat mit meinem persönlichen Leben zu tun, diese Botschaft zu vermitteln ist wichtig“.

In Bookholzberg gewinne auch der visuelle Eindruck in den Gottesdiensten an Bedeutung. Koch: „Wir nutzen dazu oft Powerpoint-Präsentationen“. Und was die Gottesdienstzeiten betrifft, passe sich die Kirche ebenfalls an. „Wir haben einmal im Monat einen besonderen Abendgottesdienst mit Band“, sagt er. Besondere Glaubensveranstaltungen außerhalb von Andachten bietet Koch schon jetzt Männern mit dem „Feierabend“ und Frauen mit der „Womens Night“.

Für die Bindung zur Kirche spiele in Ganderkesee auch das Kirchenmusikangebot eine Rolle, so Brahms. „Das ist eine große Stärke“, sagt sie. Auf ergänzende Angebote zum Sonntagsgottesdienst setzt auch Pastorin Susanne Wöhler von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schönemoor. So gebe es Sonntagabend einmal monatlich einen Gottesdienst um 18 Uhr und auch besondere Abendgottesdienste seien im Programm. Wöhlers Fazit: „Zielgruppenspezifische Gottesdienste werden besonders gut angenommen.“

Das Ergebnis der EKD-Studie kann Ruthild Steinert, Pastorin der Evangelisch-methodistischen Friedenskirche in Bookholzberg, nicht bestätigen. „Der Gottesdienst am Sonntagmorgen ist der Treffpunkt der Gemeinde, die äußerliche und innerliche Versammlung“. Nirgendwo sonst kämen Alt und Jung so zusammen.

„Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind“, sagt der katholische Pfarrer Norbert Lach von der Pfarrei St. Marien. Noch sei die Zahl der Gottesdienstbesucher stabil.