Närrische Wochen

Hinein und he geiht: Der Fasching startet in die heiße Phase. Der erste Büttenabend beginnt an diesem Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Festhalle am Steinacker. Die weiteren drei Büttenabende finden am Sonnabend, 27. Januar, 19 Uhr, Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, und Sonnabend, 3. Februar, 19 Uhr statt.

Der närrische Nachwuchs fiebert unterdessen dem Kinderfasching entgegen. Los geht’s damit in der Festhalle am kommenden Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr. Elf Punkte umfasst das Programm.

Höhepunkt der närrischen Tage ist wie immer der „Fasching um den Ring“ – diesmal am Sonnabend, 10. Februar. Der Umzug setzt sich um 14 Uhr vor dem Arp-Schnitger-Platz in Bewegung, anschließend wird im Festzelt und in mehreren Lokalen bis tief in die Nacht gefeiert.

Zum GGV-Frühschoppen am Sonntag, 11. Februar, sollten dann alle wieder fit sein: Ab 10.30 Uhr geht im Festzelt noch einmal die Party ab. Um 15 Uhr beginnt der Kindertanz.

Alles zum Fasching unterwww.nwzonline.de/fasching