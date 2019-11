So läuft die 69. Faschingssession ab

Das „Warm-Up“, die Abendveranstaltung am 11.11., findet seit 2016 im Haus Adelheide statt.

Die vier Büttenabende in der Festhalle, Am Steinacker, steigen 2020 am Freitag, 7.Februar, 20 Uhr, Samstag, 8. Februar, 19 Uhr, Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, und am Samstag, 15. Februar, 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am 7.Dezember im Reisebüro „Ganter Reisen“, Markt 2. Von 10 Uhr bis 13 Uhr gibt es dann Karten für die Büttenabende und den Kinderfasching. Drei weitere Verkaufstermine sind am 14., 21. und 28. Dezember.

Der Kinderfasching wird am Sonntag nach dem zweiten Büttenabend gefeiert.

Der Faschingsumzug beginnt am Samstag, 22. Februar, um 14 Uhr. Am Sonntag steigt an der Raiffeisenstraße der Frühschoppen und der Kindertanz. Rosenmontagabend ist dort Tanz.