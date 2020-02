Ganderkesee Wenn beim Fasching mehr als 3000 Narren fröhlich um den Ring ziehen, sind Zehntausende Augenpaare auf sie gerichtet. Sechs davon – im Vorjahr sogar acht – gehören Menschen, die stets einen besonders genauen und kritischen Blick auf die Festwagen und Fußgruppen werfen: die Mitglieder der Umzugs-Jury der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV).

„Entscheidend ist immer der erste Eindruck“, weiß Jury-Chefin Elfriede Meyer aus langjähriger Erfahrung. Sie prüft jede Gruppe auf den „Wow-Effekt“ – tritt dieser ein, so hat die Gruppe gute Aussichten, am nächsten Tag unter den jeweils sechs Nominierten für die Siegerehrung zu sein.

An der Entscheidung mitwirken kann auch in diesem Jahr wieder eine Leserin oder ein Leser der Nordwest-Zeitung. Die NWZ verlost erneut einen Platz in der Jury, zu der als feste Mitglieder neben Elfriede Meyer noch Carlos Fleischer, Udo Jüchter, Gaby Schneider-Schelling und Dirk Wieting gehören. Wieting hatte im vergangenen Jahr das Amt des Jury-Vorsitzenden abgegeben, wollte als einfaches Mitglied aber noch einmal bei der Bewertung mitmachen. Der Umzug findet am Sonnabend, 22. Februar, statt.

Bis Freitag, 14. Februar, haben Interessierte die Chance, ihren Hut in den Ring zu werfen: Sie können sich online auf der Homepage der Nordwest-Zeitung unter der Rubrik „Exklusive Gewinnspiele“ bewerben. Unter allen, die mitmachen, wird dann ein Jury-Mitglied ausgelost.

Bewerben unter www.nwzonline.de/gewinnspiele