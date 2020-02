Oldenburg

Pasquale Aleardi & Die Phonauten In Oldenburg Leinen los! Auf Reise mit den Klang-Matrosen

Der Schauspieler und Musiker präsentiert am 28. Februar in der Kulturetage mit seinen Bandkollegen „Antidepressionsmusik“. Was es damit auf sich hat und warum die drei sich auf der Bühne auch mal beleidigen, erzählt er im Interview.